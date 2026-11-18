"Una ferita aperta e una vergogna per Modena". Il consigliere di Fdi Ferdinando Pulitanò è intervenuto in questi termini lunedì in aula dopo le spiegazioni e le ammissioni dell'assessore Francesca Maletti sul clamoroso sgombero di via delle Costellazioni, avvenuto dopo l'inchiesta pubblicata da La Pressa.

"Ringrazio l'assessore per questa risposta molto articolata che ha provato, da un punto di vista temporale e sostanziale, a ripercorrere quello che io ho definito una vergogna, una ferita aperta della nostra città e di un quartiere - ha detto Pulitanò -. Lo studentato di Via delle Costellazioni è stato per troppi anni preso ad esempio virtuoso di un'immigrazione gestita in toni straordinariamente entusiastici, senza però riuscire a governare un fenomeno così difficile. Tutti noi non ci siamo dimenticati di qualcuno che in passato voleva candidare Modena capitale dell'accoglienza e l'accoglienza può essere sicuramente un valore, ma il modo in cui si declina ci divide. Per quanto riguarda via delle Costellazioni, ritengo che inserire nello stesso luogo persone appartenenti alla macro categoria delle cosiddette fragilità sociali ma che necessitano risposte totalmente diverse è stata una scelta totalmente sbagliata".

"E ancora, possiamo pensare di creare alcuni bandi in modo tale che non siano le stesse cooperative a gestire la maggior parte di alcuni servizi? - continua Pulitanò -. L'assessore ha provato quantomeno a gestire una situazione che stava diventando esplosiva perché il tema della mancanza del certificato antincendio è solo la punta dell'iceberg e i trasferimenti dimostrano una rincorsa totale e una mancata programmazione di questi servizi".