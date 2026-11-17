'Le dichiarazioni della vicesindaca e assessora Maletti in Consiglio comunale non chiudono il caso Costellazioni, ma lo rendono ancora più grave. Il Comune ammette che l’immobile non possedeva il requisito di idoneità richiesto dalla gara e che dagli accertamenti sarebbero emersi elementi tali da far ritenere non veritiera la dichiarazione presentata dall’operatore economico. Bene la segnalazione annunciata ad ANAC. Noi ne presenteremo una autonoma, perché l’Autorità verifichi non soltanto il comportamento dell’operatore, ma anche la catena dei controlli effettuati dalla stazione appaltante'.

Lo dichiarano Giovanni Botti, coordinatore cittadino di Forza Italia Modena, Enrico Fontana, commissario provinciale, e Antonio Platis, responsabile regionale Organizzazione di Forza Italia a seguito delle dichiarazioni dell'assessore alle politiche abitative in risposta a due interrogazioni presentate dai consiglieri Grazia Baracchi e Piergiulio Giacobazzi

'La domanda che il Comune continua a non chiarire è semplice: se oggi si sostiene che l’immobile non era idoneo, chi ne aveva verificato l’adeguatezza negli anni durante i quali l’Amministrazione ha continuato ad acquistare servizi e collocare persone alle Costellazioni? Non basta oggi puntare il dito sulle dichiarazioni presentate per la gara 2026, con un’unica offerta e una relazione asseverata che attestava l’idoneità dell’immobile, e comportarsi come se tutto ciò che è avvenuto prima non esistesse'.

'La stessa ricostruzione fornita dall’assessora è pesante. Già il 29 luglio 2024 il Comune riceveva dall’operatore una PEC nella quale si dava conto del progetto di adeguamento antincendio e dell’avvio dei lavori. Sono trascorsi più di due anni prima che, il 15 ottobre 2026, gli uffici verificassero che la SCIA antincendio non risultava presentata. Possibile che in tutto questo tempo nessuno abbia controllato se quei lavori fossero terminati e se l’immobile avesse ottenuto quanto necessario per essere utilizzato in sicurezza?. Il sopralluogo del 20 ottobre, svolto dopo i nostri esposti, ha fatto emergere numerose difformità e ben 13 prescrizioni dei Vigili del Fuoco da attuare subito, oltre a quelle dell’AUSL. I Vigili del Fuoco hanno inoltre imposto una riduzione delle persone accolte entro il 1° gennaio 2027 e la presentazione della SCIA entro 180 giorni. A quel punto il Comune ha sospeso i nuovi inserimenti, avviato i ricollocamenti e, soltanto ieri, annullato l’aggiudicazione. Una reazione rapidissima dopo anni nei quali quei controlli non avevano prodotto gli stessi risultati'.

'Ancora più singolare è che fino a poche settimane fa l’Amministrazione presentasse le Costellazioni come parte del futuro delle proprie politiche di accoglienza, parlando di riqualificazione del comparto e di trasformazione delle stanze in miniappartamenti. Prima si programma di investirci, poi si scopre che manca addirittura il requisito di idoneità. Qualcosa nella macchina dei controlli non ha funzionato e vogliamo sapere cosa'.

'Per questo porteremo gli atti ad ANAC, relativi sia all’ultima gara sia a quella precedente. Vogliamo sapere perché criticità così rilevanti siano emerse soltanto nell’autunno 2026, a seguito dell’intervento di Forza Italia. Resta ferma la richiesta di un piano di recupero dell’intero comparto. Il Comune oggi prova a presentarsi come quello che ha scoperto il problema e lo ha risolto. Grottesco, soprattutto perché l’Amministrazione per anni ha utilizzato quell’immobile senza batter ciglio'.