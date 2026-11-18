Il Gruppo consiliare Lega Modena organizza sabato prossimo, 21 novembre alle 10 presso la Palazzina Pucci (Largo Pucci-via Canaletto) un incontro dal titolo "prevenire l'impensabile: terrorismo, sicurezza urbana e protezione delle nostre città".

"Si tratta di un’occasione per affrontare il tema della sicurezza nella sua accezione più ampia: dal terrorismo religioso a quello politico, dagli effetti della cosiddetta guerra ibrida, all'uso malevolo dell'intelligenza artificiale - fa sapere il capogruppo Lega Giovanni Bertoldi -. Sarà un confronto tra politici e tecnici in cui si parlerà soprattutto di prevenzione, a partire dalle infrastrutture e dalle strategie necessarie per vivere più sicuri nella nostra città".

Alla mattinata parteciperanno Paolo Borchia, capodelegazione Lega al Parlamento Europeo, Gianni Tonelli (nella foto), responsabile Dipartimento Sicurezza e Immigrazione Lega, Alessandro Zanasi, esperto di antiterrorismo, Emanuele Imberti, esperto di infrastrutture per la sicurezza, Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena in Consiglio Comunale. Modena il direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli.