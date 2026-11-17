Un robot chirurgico di ultima generazione, unico nel suo genere in Emilia-Romagna, entra in funzione all’Ospedale Civile di Baggiovara. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha inaugurato oggi la nuova piattaforma robotica Da Vinci Intuitive Surgical Single Port (SP), donata da Iris Ceramica Group con un investimento complessivo superiore ai 2 milioni di euro.

La tecnologia, tra le prime installate in Italia e presente finora in appena una ventina di strutture del Paese, di cui solo dieci pubbliche, rappresenta un ulteriore passo avanti nella chirurgia mini-invasiva. Il sistema è stato inaugurato alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, che ha simbolicamente tagliato il nastro utilizzando la stessa piattaforma robotica, mentre la benedizione è stata impartita dal cappellano dell’ospedale, don Charles Niamba.

La donazione comprende non solo il robot, completo di console chirurgica, carrello paziente e carrello visione, ma anche la strumentazione e i materiali di consumo necessari a garantire i primi cinquanta interventi chirurgici, consentendo così l’immediata operatività della piattaforma a beneficio dei pazienti.

Il nuovo Da Vinci SP si distingue dai sistemi robotici tradizionali perché permette di operare attraverso un unico punto di accesso, con un’incisione di circa 2,5-3 centimetri o, in alcuni casi, tramite orifizi naturali. Da un singolo braccio robotico si sviluppano un endoscopio flessibile tridimensionale ad alta definizione e tre strumenti chirurgici articolati che consentono di operare con precisione anche in spazi anatomici particolarmente stretti e complessi.

L’introduzione del nuovo robot rafforza ulteriormente il ruolo dell’AOU di Modena come punto di riferimento nazionale per la chirurgia robotica. Nel 2025 gli interventi eseguiti con piattaforma robotica sono stati 708 e la previsione per il 2026 è di arrivare a 785 procedure.

La nuova dotazione si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione della rete chirurgica provinciale. A ottobre l’ospedale di Baggiovara aveva già sostituito la precedente piattaforma Xi con un nuovo modello di ultima generazione. Il robot Xi precedentemente utilizzato sarà trasferito dal 25 novembre all’Ospedale Ramazzini di Carpi, che potrà così avviare in autonomia l’attività di chirurgia robotica in ambito urologico. Grazie a questa operazione la sanità pubblica modenese passa da due a quattro piattaforme robotiche: tre all’AOU di Modena, tra Baggiovara e Policlinico, e una a Carpi.

Secondo il presidente della Regione Michele De Pascale, la donazione rappresenta molto più dell’acquisizione di una nuova tecnologia, perché rafforza la sanità pubblica e la capacità del sistema regionale di innovare garantendo cure sempre più efficaci, sicure e meno invasive. Un concetto condiviso anche dal sindaco di Modena e presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria Massimo Mezzetti, che ha sottolineato come il nuovo robot consenta contemporaneamente di elevare il livello tecnologico di Baggiovara e di rafforzare l’ospedale di Carpi, consolidando l’intera rete chirurgica provinciale.

Per il direttore generale dell’AOU di Modena Luca Baldino, la donazione rafforza il ruolo degli ospedali modenesi come centro di riferimento nazionale per la chirurgia robotica e aumenta anche l’attrattività delle strutture nei confronti di studenti, specializzandi e giovani professionisti.

La piattaforma è stata assegnata alla Struttura complessa di Chirurgia generale, d’urgenza e nuove tecnologie diretta da Micaela Piccoli, ma sarà utilizzata da tutte le discipline che impiegano la chirurgia robotica, tra cui Urologia e Chirurgia ginecologica. Proprio Baggiovara ospita inoltre la Scuola nazionale di chirurgia mini-invasiva della Società italiana di chirurgia, uno dei principali programmi italiani di formazione avanzata in laparoscopia e robotica.

Dal punto di vista clinico, il robot apre nuove prospettive in diversi ambiti specialistici. In chirurgia generale potrà essere impiegato dalla chirurgia transanale a quella oncologica addominale, endocrina e della parete addominale, consentendo interventi ancora meno invasivi e riparazioni complesse attraverso un unico accesso. In urologia offrirà la possibilità di intervenire con approcci extraperitoneali e su spazi anatomici ristretti, con l’obiettivo di ridurre il dolore post-operatorio e accelerare il recupero dei pazienti. I primi sei pazienti sottoposti a prostatectomia radicale con la nuova tecnologia sono stati tutti dimessi in seconda giornata post-operatoria.

Importanti prospettive si aprono anche per la chirurgia ginecologica. Il responsabile della Chirurgia ginecologica mini-invasiva e robotica Carlo Alboni ha spiegato che il Single Port consentirà di sviluppare ulteriormente tecniche con accesso vaginale o ombelicale, sia per le patologie oncologiche sia per quelle benigne complesse. Nei giorni scorsi è stato inoltre eseguito il primo intervento di isterectomia con tecnologia Single Port attraverso l’ombelico, con dimissione della paziente il giorno successivo.

Per Iris Ceramica Group, come ha evidenziato la CEO Federica Minozzi, la donazione testimonia il forte legame dell’azienda con il territorio e la convinzione che l’innovazione tecnologica trovi il suo valore più autentico quando viene messa al servizio delle persone e della salute della comunità.

L’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci, ha infine definito il nuovo robot un ulteriore dono ai pazienti e un esempio concreto di collaborazione positiva tra professionista sanitario, tecnologia e intelligenza artificiale al servizio del bene comune.

Con il nuovo Da Vinci SP, Baggiovara diventa così il primo ospedale dell’Emilia-Romagna a disporre di questa tecnologia, confermando Modena tra i poli più avanzati della chirurgia robotica italiana.