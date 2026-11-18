Gentile direttore,

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti nel resoconto video pubblicato dal Suo giornale ha usato queste parole: "E' vero che il Policlinico è l'undicesima miglior struttura ospedaliera in Italia ma le carenze ci sono. Siamo un'eccellenza, ma è inutile che ce lo nascondiamo. Gli scricchiolii li vediamo tutti. Chi entra nel Policlinico li vede".

Ebbene, se davvero egli sente scricchioli entrando al Policlinico, sta denunciando una situazione di assoluta pericolosità, quindi la sua responsabilita è quella di adottare un provvedimento urgente di evacuazione e chiusura immediata del Policlinico in tutto o in parte. Se invece è solo una battuta, un sindaco non può permettersela, perchè di fatto determina un procurato allarme nella popolazione in quanto non parla come semplice cittadino che può permettersi di scherzare, ma è un autorità pubblica con precise responsabilità. Con una simile dichiarazione in un paese normale scattano le dimissioni. Ma siamo in Italia.

Lettera firmata