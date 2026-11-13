Policlinico di Modena svuotato, e se il vero obiettivo di Mezzetti fosse tirare la corda per far saltare l'operazione?

Buongiorno Direttore,

continuo a seguirLa sulla vicenda Policlinico, ma non capisco dove intenda ad andare a parare.

Personalmente rimango della mia idea. Che Mezzetti stia cercando volutamente l'eterogenesi del fine ufficiale (smantellamento del Policlinico), ambendo quindi alla conferma dello status quo del principale ospedale cittadino per mantenere fede ai suoi ideali di sinistra.

Per far questo sta orchestrando una operazione che definisco mossa Kansas City, ma che in romanesco potrebbe essere chiamata metterla in caciara.





Questa mia convinzione nasce anche dalla lettura dell'intervento di Magath del 17 ottobre 2026 nel quale l'autore, anche se in altri termini meno crudi rispetto ai miei, prospetta tale situazione (far prendere la decisione di non procedere con il ridimensionamento del Policlinico ad altri) per evitare quanto accaduto a Mezzetti nel 2001 (messa ai margini) dopo il rifiuto da parte dell'attuale sindaco del do ut des proposto dagli industriali modenesi.

Questa la premessa.





Con Jazzopen Mezzetti (accontentando pochi e scontentando molti) ha comunque ottenuto un importante successo personale accreditandosi in ambienti a lui graditi, ambienti che potrebbero tornargli comodo alla fine del mandato da sindaco.

Ha insomma ottenuto un immediato tornaconto personale.





Tornaconto personale immediato che non vedo nell'operazione Policlinico visto che, se l'operazione avrà un futuro, sarà in un'ottica almeno decennale.

Lei sta tanto insistendo, a mio avviso sbagliando, che Mezzetti sia realmente convinto di questa operazione e che le sue progressive mosse siano frutto di una strategia mirata al ridimensionamento del Policlinico (personalmente invece, ribadisco, sono d'accordo con il citato intervento di Magath), quindi Le chiederei quale sia, a Suo avviso, il tornaconto immediato per Mezzetti.

Però mi dia una risposta, visto che l'argomento interessa tanti altri lettori.

Grazie per l'attenzione.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto





Gentile Roberto,

leggo sempre volentieri i suoi interventi e mi scuso se La Pressa non è in grado di dare spazio ad ognuno di essi.

In questo caso lei solleva un tema che effettivamente è giusto porsi. La campagna decisionista del sindaco di Modena per arrivare al declassamento del Policlinico e alla creazione di alloggi nelle sale mediche svuotate, non nasconde forse la paradossale volontà di fermare l'operazione? Detta in altri termini, non potendo (e volendo) scontentare il duo De Pascale-Altini, Mezzetti potrebbe usare la strategia dell'accontentarli 'troppo', esagerando con la fretta e gli strappi rispetto al Pd e ai colleghi sindaci, per arrivare a farsi dire un 'no' di cui non sarebbe più responsabile.

Oggettivamente il piano mi pare molto arzigogolato e - soprattutto - non prevede un tornaconto immediato per il sindaco.

Personalmente continuo a ritenere che, molto più banalmente, Mezzetti davvero pensi che il piano Altini-Baldino (ricordiamo che Baldino lo scorso anno è stato declassato a Modena dopo essere stato alla Direzione generale Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna) sia da sostenere. Anche questa ipotesi, è vero, non prevede tornaconti immediati, se non sempre quello di liberarsi di una fetta del Pd, ma il famoso 'rasoio di Occam' insegna che la strada più semplice è spesso quella giusta.

Per ora comunque il giudizio sulle motivazioni che animano Mezzetti è sospeso e - dal punto di vista della linea editoriale del nostro quotidiano - poco cambia. Declassare il Policlinico di Modena - oggi 11esimo miglior ospedale italiano - a nosocomio per la bassa e media complessità è uno schiaffo per i modenesi.

Grazie a lei per l'attenzione e la simpatia

Giuseppe Leonelli