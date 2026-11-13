Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico di Modena svuotato, e se il vero obiettivo di Mezzetti fosse tirare la corda per far saltare l'operazione?

Policlinico di Modena svuotato, e se il vero obiettivo di Mezzetti fosse tirare la corda per far saltare l'operazione?

Non potendo (e volendo) scontentare il duo De Pascale-Altini, Mezzetti potrebbe usare la strategia dell'accontentarli 'troppo' per arrivare a farsi dire 'no'...

3 minuti di lettura

Buongiorno Direttore,

continuo a seguirLa sulla vicenda Policlinico, ma non capisco dove intenda ad andare a parare.

Personalmente rimango della mia idea. Che Mezzetti stia cercando volutamente l'eterogenesi del fine ufficiale (smantellamento del Policlinico), ambendo quindi alla conferma dello status quo del principale ospedale cittadino per mantenere fede ai suoi ideali di sinistra.

Per far questo sta orchestrando una operazione che definisco mossa Kansas City, ma che in romanesco potrebbe essere chiamata metterla in caciara.


Questa mia convinzione nasce anche dalla lettura dell'intervento di Magath del 17 ottobre 2026 nel quale l'autore, anche se in altri termini meno crudi rispetto ai miei, prospetta tale situazione (far prendere la decisione di non procedere con il ridimensionamento del Policlinico ad altri) per evitare quanto accaduto a Mezzetti nel 2001 (messa ai margini) dopo il rifiuto da parte dell'attuale sindaco del do ut des proposto dagli industriali modenesi.

Questa la premessa.


Con Jazzopen Mezzetti (accontentando pochi e scontentando molti) ha comunque ottenuto un importante successo personale accreditandosi in ambienti a lui graditi, ambienti che potrebbero tornargli comodo alla fine del mandato da sindaco.

Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Ha insomma ottenuto un immediato tornaconto personale.


Tornaconto personale immediato che non vedo nell'operazione Policlinico visto che, se l'operazione avrà un futuro, sarà in un'ottica almeno decennale.

Lei sta tanto insistendo, a mio avviso sbagliando, che Mezzetti sia realmente convinto di questa operazione e che le sue progressive mosse siano frutto di una strategia mirata al ridimensionamento del Policlinico (personalmente invece, ribadisco, sono d'accordo con il citato intervento di Magath), quindi Le chiederei quale sia, a Suo avviso, il tornaconto immediato per Mezzetti.

Però mi dia una risposta, visto che l'argomento interessa tanti altri lettori.

Grazie per l'attenzione.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto 


Gentile Roberto,

leggo sempre volentieri i suoi interventi e mi scuso se La Pressa non è in grado di dare spazio ad ognuno di essi.

In questo caso lei solleva un tema che effettivamente è giusto porsi. La campagna decisionista del sindaco di Modena per arrivare al declassamento del Policlinico e alla creazione di alloggi nelle sale mediche svuotate, non nasconde forse la paradossale volontà di fermare l'operazione? Detta in altri termini, non potendo (e volendo) scontentare il duo De Pascale-Altini, Mezzetti potrebbe usare la strategia dell'accontentarli 'troppo', esagerando con la fretta e gli strappi rispetto al Pd e ai colleghi sindaci, per arrivare a farsi dire un 'no' di cui non sarebbe più responsabile.

Oggettivamente il piano mi pare molto arzigogolato e - soprattutto - non prevede un tornaconto immediato per il sindaco.

Cosa ci guadagna Mezzetti nell'intestarsi un'operazione che vuole in realtà affondare? Anche a questa domanda, in realtà, una risposta esiste. Ci guadagna il mostrare di aver fatto il compito a casa con De Pascale, guadagna l'essersi liberato del fardello Pd e della sua nemesi Muzzarelli e contemporaneamente riesce a non passare alla storia come il sindaco che ha smantellato al Policlinico. Un incasso non immediato, ma comunque possibile nel medio-lungo periodo.

Personalmente continuo a ritenere che, molto più banalmente, Mezzetti davvero pensi che il piano Altini-Baldino (ricordiamo che Baldino lo scorso anno è stato declassato a Modena dopo essere stato alla Direzione generale Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna) sia da sostenere. Anche questa ipotesi, è vero, non prevede tornaconti immediati, se non sempre quello di liberarsi di una fetta del Pd, ma il famoso 'rasoio di Occam' insegna che la strada più semplice è spesso quella giusta.

Per ora comunque il giudizio sulle motivazioni che animano Mezzetti è sospeso e - dal punto di vista della linea editoriale del nostro quotidiano - poco cambia. Declassare il Policlinico di Modena - oggi 11esimo miglior ospedale italiano - a nosocomio per la bassa e media complessità è uno schiaffo per i modenesi.

Su questo non ho dubbi.

Grazie a lei per l'attenzione e la simpatia

Giuseppe Leonelli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri
Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato, nuova sfida di Mezzetti al Pd: approvare subito la cornice per uscire dalle 'pastoie' dei Circoli

Policlinico svuotato, nuova sfida di Mezzetti al Pd: approvare subito la cornice per uscire dalle 'pastoie' dei Circoli

Avvocatura in lutto per la scomparsa improvvisa di Maria Grazia Scacchetti

Avvocatura in lutto per la scomparsa improvvisa di Maria Grazia Scacchetti

Modena, maltempo: chiusa al traffico via Curtatona

Modena, maltempo: chiusa al traffico via Curtatona

Policlinico svuotato, Mezzetti: 'In Ctss a metà dicembre approveremo la cornice del riordino della sanità modenese'

Policlinico svuotato, Mezzetti: 'In Ctss a metà dicembre approveremo la cornice del riordino della sanità modenese'

Modena, Holostem, dalla Cgil notizia choc: 'Verso il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti'

Modena, Holostem, dalla Cgil notizia choc: 'Verso il licenziamento collettivo di tutti i dipendenti'

Modena, undici nuovi Maestri del lavoro modenesi ricevuti in Municipio

Modena, undici nuovi Maestri del lavoro modenesi ricevuti in Municipio

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli più Letti Policlinico svuotato, il chirurgo Stanzani: 'Un ospedale senza reparti, non può avere un PS autonomo'

Policlinico svuotato, il chirurgo Stanzani: 'Un ospedale senza reparti, non può avere un PS autonomo'

Modena, per Mezzetti record di risultati negativi

Modena, per Mezzetti record di risultati negativi

Caro sindaco Mezzetti, La Pressa luogo di confronto: grave da parte Tua denigrarla

Caro sindaco Mezzetti, La Pressa luogo di confronto: grave da parte Tua denigrarla

Se oggi passa l'idea che si può svuotare il Policlinico, tra 5 anni ci diranno la verità: che si può chiudere

Se oggi passa l'idea che si può svuotare il Policlinico, tra 5 anni ci diranno la verità: che si può chiudere

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti Modena, piazza Grande perennemente invasa da stand e gastronomia: sito Unesco dileggiato e memoria calpestata

Modena, piazza Grande perennemente invasa da stand e gastronomia: sito Unesco dileggiato e memoria calpestata

Policlinico svuotato, la reazione popolare ha obbligato De Pascale e Mezzetti al piano B: anestetizzare il dibattito

Policlinico svuotato, la reazione popolare ha obbligato De Pascale e Mezzetti al piano B: anestetizzare il dibattito

Policlinico svuotato, il caso dell'infarto acuto: servono dati e analisi per capire cosa cambierebbe con il trasloco

Policlinico svuotato, il caso dell'infarto acuto: servono dati e analisi per capire cosa cambierebbe con il trasloco

Modena, tra Corso Canalgrande e Via Canalino è sempre sosta selvaggia

Modena, tra Corso Canalgrande e Via Canalino è sempre sosta selvaggia