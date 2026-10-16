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Caro sindaco Mezzetti, La Pressa luogo di confronto: grave da parte Tua denigrarla

Caro sindaco Mezzetti, La Pressa luogo di confronto: grave da parte Tua denigrarla

A differenza tua considero La Pressa un luogo di confronto dove chiunque può manifestare il proprio pensiero liberamente, senza vincoli di sorta

2 minuti di lettura

Caro Mezzetti, non sono sui social perché preferisco (a dire il vero sono costretto) a lavorare.

Apprendo, dall'articolo del direttore Leonelli, del Tuo intervento denigratorio verso La Pressa (foto sopra) ed, implicitamente, a favore della Gazzetta.

A differenza tua considero La Pressa un luogo di confronto dove chiunque può manifestare il proprio pensiero liberamente, senza vincoli di sorta.

Personalmente mi sono più volte scontrato con il direttore (sul fascismo, sulla recente linea editoriale del giornale) ed Egli mi ha sempre pubblicato con repliche spesso taglienti. Ma c'erano sempre le due campane da sentire.

Se il direttore riterrà opportuno la loro pubblicazione, invece di invitare laqualunque a leggere la tua preconfezionata intervista alla Gazzetta (domande fatte in base al messaggio che intendevi veicolare) prova a rispondere, qui su La Pressa alle seguenti domande:

1) È la Regione a gestire le risorse finanziarie che lo Stato centrale destina alla spesa sanitaria?

2) Le risorse sono scarse?

3) Ed allora perché buttare via mezzo miliardo di euro per una Struttura Sanitaria della quale Modena può fare tranquillamente a meno?

4) Non sarebbe meglio, visto che la Regione lo può fare, aumentare gli stipendi del personale sanitario tutto?

5) Non sarebbe altresì meglio andare a cercare medici e paramedici in ogni parte del

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6) E, visto che a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, non è che la penuria di risorse c'è solo quando bisogna aumentare le retribuzioni, mentre quando si deve spendere nella 'pietra' i soldi si trovano sempre?

Grazie per il Tuo tempo.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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