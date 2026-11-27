Caro direttore,

nel sottolineare nel suo ultimo articolo la linea di frattura tra Mezzetti e De Pascale, Lei ha toccato il vero punto di vulnerabilità dell'intera operazione Policlinico-Baggiovara e cioè la sostenibilità economica delle promesse politiche di Mezzetti.

Mezzetti rischia di essersi infilato in un problema con quattro condizioni difficilmente conciliabili: costruire un nuovo ospedale di eccellenza a Baggiovara, mantenere un Policlinico realmente funzionante, non sottrarre risorse agli altri ospedali provinciali, ridurre i costi di funzionamento del sistema sanitario.

Tutto contemporaneamente. Ah, manca ancora un elemento fondamentale: il costo della gestione della fase transitoria, durante la quale dovranno continuare a funzionare entrambe le strutture.

La domanda delle cento pistole: come si può chiedere ai sindaci di condividere una scelta strategica per i prossimi cinquant'anni senza conoscere il suo costo complessivo, le effettive coperture finanziarie e le alternative tecnicamente percorribili?

Lettera firmata