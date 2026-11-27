Sul caso dello svuotamento del Policlinico di Modena si attendono le osservazioni dei sindaci dell'Ufficio presidenza Ctss al documento-cornice redatto dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti (sotto integrale).

IL DOCUMENTO INTEGRALE

A quanto pare l'obiettivo è quello di emendare il documento, ma senza stravolgerlo, e cercare di condividerlo attraverso riunioni lampo nei Comitati di Distretto coi sindaci, ma comunque il tutto sempre prima del 15 dicembre.

Negli ultimi giorni, però, una crepa è emersa nella colonna portante che sta reggendo l'impalcatura disegnata da Mezzetti, crepa peraltro già visibile nella intervista di domenica di Vincenzo Paldino, fedelissimo di De Pascale.

Come noto, il silenzio compiacente del Pd e dei sindaci Dem (da Gianni Gargano allo stesso Massimo Paradisi) si basa sulla idea che il sindaco di Modena abbia il pieno sostegno del presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale. Di qui la 'paura' di contraddire il 'capo' emiliano del Sistema Dem e la conseguente accettazione - pur senza condivisione - del piano di svuotamento del Policlinico.

Ma davvero Mezzetti e De Pascale battono pari? La verità è che De Pascale e Mezzetti sono solo apparentemente allineati. Il nodo, come spesso accade, sono i soldi. Mezzetti ha parlato di 550 milioni per l'ospedale di Baggiovara, ai quali si sommano i soldi necessari per rendere la struttura del Policlinico sicura e pronta, una volta chiuso il Policlinico stesso, a ospitare il famoso 'ospedale distrettuale'. Parliamo di altri 320 milioni di euro.

Calcolatrice alla mano si tratterebbe di un investimento da 900 milioni di euro, ai quali, per inciso, si aggiungono i 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi. Non si scappa, l'investimento su Baggiovara se davvero 'aggiuntivo', impone un impegno della Regione Emilia Romagna su Modena di un miliardo di euro. Ebbene, come spiegato da De Pascale in dichiarazioni pubbliche, l'ordine di grandezza disponibile è pari alla metà. Circa 500 milioni in tutto. E non potrebbe essere diversamente, perchè significherebbe impegnare su Modena le risorse destinate alle altre Province. Impossibile.

Quindi? Quindi Mezzetti - in base alla sua 'promessa solenne' - se davvero i numeri sono questi dovrebbe, sempre per citare le sue parole, 'fermare le macchine'. Un miliardo di euro per Modena non è disponibile in nessun caso e l'accordo tra Mezzetti e De Pascale è basato su questo enorme equivoco. Il problema è che le polemiche sorte a Modena hanno costretto il sindaco a promettere, ovviamente a parole, di lasciare semi-inalterato il Policlinico, una scelta che fa saltare il piano economico. Altro che 'ciccia' da tagliare, così si spende il doppio rispetto a prima... E anche la divisione tra spesa corrente e investimenti non regge: i mutui sui finanziamenti si pagano ovviamente ogni anno e i soldi son sempre quelli.

De Pascale a questo punto accusa Mezzetti di non aver saputo gestire la vicenda e Mezzetti rimprovera a De Pascale di non metterci tutto il denaro che serve per mantenere la sua 'promessa solenne'. Un cortocircuito che potrebbe far saltare il banco e rendere i sindaci Pd, e con loro il segretario Dem Paradisi, finalmente liberi di dire la loro.

Giuseppe Leonelli