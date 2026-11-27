Lutto nella Cgil di Modena per la scomparsa stanotte all'età di 74 anni di Carla Stefani, una vita nella Cgil ad occuparsi di supporto organizzativo e segreteria.

Nata da una famiglia contadina con una forte identità di sinistra, Carla giovanissima aveva iniziato a lavorare con funzioni impiegatizie in aziende private alla fine degli Anni Sessanta.

Nel 1970 entra nel sindacato edili Fillea Cgil come impiegata occupandosi di controlli buste paga e contenziosi e di tutta l'attività di segreteria della categoria.

Da marzo 1989 entra a far parte dell'ufficio della segreteria confederale Cgil di Modena dove rimane sino al 2010 quando va in pensione.

"Persona con grande senso di appartenenza all'organizzazione che ha sempre svolto scrupolosamente il suo lavoro, lavorando con diversi segretari generali della Cgil di Modena, Lauro Setti, Gianni Ballista, Morena Piccinini, Alberto Morselli e Donato Pivanti. Al marito Giorgio e a tutti i familiari le sentite condoglianze della Cgil di Modena" - si legge in una nota.

Le camere ardenti del Policlinico sono aperte oggi pomeriggio dalle ore 15 alle 18;30 e domani dalle 9 alle 11:30. I funerali si svolgeranno in forma privata.