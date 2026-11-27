Salvare il commercio significa investire nel futuro delle città. È questo il messaggio al centro dell'assemblea di Confcommercio Modena, dedicata alle opportunità offerte dai quasi 4,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per i Comuni modenesi, con l'obiettivo di sostenere le imprese, contrastare la desertificazione commerciale e qualificare gli spazi urbani.

Perché negozi, pubblici esercizi e attività di prossimità non sono soltanto luoghi di acquisto e di servizio, ma rappresentano presìdi di socialità, sicurezza e vitalità, capaci di mantenere vivi i centri storici ed i quartieri.

Un confronto che ha permesso di fare il punto sugli interventi già programmati e sulle strategie messe in campo dalle amministrazioni locali.

A Modena, come illustrato dall'assessore Paolo Zanca, le risorse sosterranno il completamento del progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica in centro storico, lungo Corso Vittorio Emanuele e nel primo tratto di Corso Canalchiaro, il rinnovo delle strutture espositive del Mercato Albinelli e percorsi formativi per accompagnare le imprese verso l'e-commerce.

A Concordia, la vicesindaca Katia Pedrazzoli ha illustrato gli interventi di riqualificazione di Via della Pace e Piazza Gina Borellini, insieme agli incentivi per favorire nuove aperture nei negozi sfitti e alla valorizzazione dei flussi turistici legati alla Ciclovia del Sole.

A Sassuolo, l'assessore Federico Ferrari ha evidenziato gli 800 mila euro di finanziamenti, di cui 314 mila destinati direttamente alle imprese del commercio e del centro storico, anche per incentivare l'avvio di nuove attività.

A Carpi, l'assessora Paola Poletti ha richiamato il progetto di riqualificazione dei giardini di Palazzo dei Pio, il bando per favorire le riaperture e le ristrutturazioni dei negozi e il calendario di iniziative per la promozione commerciale.

A Vignola, l'assessora Barbara Badiali ha posto l'accento sul rafforzamento della videosorveglianza e su interventi di illuminazione delle vetrine sfitte, per restituire sicurezza e decoro agli spazi del centro cittadino.

«La desertificazione commerciale non è un fenomeno inevitabile, né possiamo limitarci a prenderne atto. Occorre intervenire prima, con politiche strutturate e una collaborazione concreta tra amministrazioni pubbliche e rappresentanze delle imprese. Il commercio di prossimità è un elemento essenziale della qualità urbana e della coesione delle nostre comunità: salvaguardarlo significa investire sul futuro delle città e dei paesi», dichiara Tommaso Leone, Presidente di Confcommercio Modena.

In questo scenario assumono un ruolo strategico anche gli Hub urbani e di prossimità, previsti dalla Legge regionale 12/2023: strumenti pensati per mettere in rete imprese, associazioni e istituzioni, favorire nuove aperture, recuperare i locali sfitti e costruire progetti condivisi di valorizzazione dei centri storici e dei quartieri.

Temi approfonditi nel corso dell'assemblea da Manuel Torresan, dell'Ufficio Urbanistica e Rigenerazione Urbana di Confcommercio, e da Roberto Ricci Mingani, della Direzione Generale Sviluppo Economico, Cultura e Turismo della Regione Emilia-Romagna.

«Recuperare un negozio sfitto, favorire una nuova apertura o sostenere un'attività esistente significa restituire un servizio ai cittadini e un presidio al territorio – sottolinea Alberto Crepaldi, Segretario Generale di Confcommercio Modena – la forte sinergia costruita in questi mesi tra Comuni e associazioni di categoria rappresenta la condizione fondamentale per trasformare le risorse disponibili in progetti concreti e duraturi».