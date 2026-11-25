"Di fronte alla crescente carenza di conducenti professionali, anziché interrogarsi sulle ragioni che rendono sempre meno attrattiva questa professione, si interviene sulle modalità di accesso alla stessa. Un approccio che solleva più di un interrogativo, soprattutto alla luce degli interessi economici che ruotano attorno al sistema della formazione professionale".

Così Cinzia Franchini, presidente di Ruote Libere, interviene in merito allo schema di decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento, che prevede la possibilità di esercitare l'attività di conducente professionale per un anno senza aver ancora conseguito la Carta di qualificazione del conducente (CQC), a condizione di aver avviato un corso ordinario di formazione di 280 ore.

Una disposizione sulla quale lo stesso Consiglio di Stato, nel parere del 6 novembre scorso, ha chiesto chiarimenti, rilevando l'assenza di una specifica illustrazione della misura nella documentazione trasmessa dall'amministrazione e sollecitando una verifica della sua compatibilità con la normativa europea e internazionale.

Nel frattempo, Unatras, nell'audizione parlamentare del 18 novembre, ha espresso apprezzamento per la proposta governativa, rilanciando la richiesta di consentire il conseguimento della CQC attraverso il solo superamento degli esami teorici e pratici, senza obbligo di frequenza dei corsi iniziali.

"Una posizione che merita qualche approfondimento – prosegue Franchini – considerato che molte delle associazioni di categoria dell'autotrasporto operano, direttamente o attraverso strutture collegate, nel settore della formazione professionale. Difficile immaginare che queste organizzazioni siano disposte a rinunciare a un'attività economicamente rilevante senza che sia stato ipotizzato un modello alternativo.

Non sfugge, peraltro, che la proposta governativa subordini la possibilità di lavorare senza CQC all'avvio del corso ordinario di 280 ore, anziché a quello accelerato di 140. Per quale ragione? Sulla base di quali valutazioni tecniche, economiche e di sicurezza è stata operata questa scelta?

E qualora venisse accolta la proposta di Unatras, chi organizzerebbe e gestirebbe gli esami? Quale ruolo sarebbe riservato agli attuali enti di formazione, considerato che la normativa europea consente agli Stati membri di affidare l'organizzazione delle prove anche a soggetti appositamente designati? Sono domande alle quali riteniamo doveroso fornire risposte prima di procedere con qualsiasi modifica normativa".

A rendere ancora più rilevante la questione è la presenza di importanti risorse pubbliche destinate alla formazione e all'accesso alla professione nell'autotrasporto. Basti pensare agli oltre 25 milioni di euro originariamente stanziati per il periodo 2022-2026 attraverso il programma Buono patente autotrasporto, destinato anche al conseguimento della CQC.

"Riteniamo indispensabile – sottolinea la presidente di Ruote Libere – fare chiarezza sugli interessi economici dei soggetti che partecipano alla definizione delle politiche formative del settore, rendendo pubblici i finanziamenti ricevuti, le attività svolte e il ruolo che si intende attribuire loro nel futuro sistema di qualificazione dei conducenti.

Non siamo interessati a difendere un sistema di formazione obbligatoria a prescindere dalla sua effettiva utilità, così come non siamo disponibili ad accettare una riduzione delle garanzie di sicurezza stradale in nome della carenza di manodopera. Resta poi la questione che Governo e associazioni di categoria dovrebbero finalmente affrontare: perché sempre meno persone vogliono fare gli autisti? Retribuzioni, condizioni di lavoro, interminabili attese nei luoghi di carico e scarico, carenza di aree di sosta dignitose, sacrifici personali e familiari continuano a rappresentare problemi strutturali della professione. Su questi temi vorremmo vedere da parte delle associazioni di categoria la stessa determinazione con cui oggi chiedono di modificare le modalità di accesso alla professione".

"La carenza di conducenti – conclude Franchini – non può diventare il pretesto per abbassare gli standard professionali, né l'occasione per ridisegnare il business della formazione a beneficio di chi già vi opera. Prima di modificare le regole, il Governo e le associazioni di categoria chiariscano quali interessi intendono tutelare e quali garanzie intendono offrire alla collettività".