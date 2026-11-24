"Un incontro positivo, con buone notizie per le lavoratrici e i lavoratori". Così l'assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, sull'esito del tavolo di monitoraggio della crisi Realco, convocato oggi dalla Regione Emilia-Romagna. Attorno al tavolo c'erano la proprietà, le organizzazioni sindacali, i commissari giudiziali e l'Agenzia regionale per il lavoro.

Le novità sono tre, e vanno tutte nella direzione considerata giusta.

Prima di tutto gli stipendi in arrivo. Nei prossimi giorni lavoratrici e lavoratori riceveranno le ultime mensilità arretrate, quelle di gennaio 2026 e dei primi giorni di febbraio.

Importante anche la notizia di una nuova asta per cinque punti vendita. Sarà convocata a breve e riguarderà almeno cinque negozi: quattro in provincia di Modena e uno nel Reggiano. "Le prospettive- spiega Paglia- sono positive, poiché si tratta di una manifestazione di interesse vincolante: buone possibilità di successo e di ricollocazione dei lavoratori".

Infine, i magazzini svuotati con una vendita ai privati. Niente svendita in blocco della merce rimasta: entro le festività natalizie, Realco organizzerà una vendita rivolta direttamente ai privati, con generi alimentari e prodotti per la spesa di tutti i giorni a prezzi convenienti. Una soluzione accolta con favore, perché viene incontro alle esigenze delle famiglie alle prese con il carovita.

Dopo la crisi finanziaria e il ricorso al concordato preventivo, la società ha intrapreso il percorso di liquidazione. Le persone coinvolte nella vertenza sono scese da 1.500 a circa 130: 49 in Realco, 70 in Gedis e 7 in Appennino.

Il tavolo si aggiornerà il 2 dicembre per definire i prossimi passaggi.

Intanto la Regione lavora anche sul fronte del futuro professionale delle persone coinvolte. "Stiamo mettendo a punto una banca dati con le informazioni utili sui lavoratori, a partire dalle loro competenze, a disposizione di tutti gli operatori della grande distribuzione organizzata, della logistica e delle rappresentanze imprenditoriali- sottolinea l'assessore regionale-. Sono inoltre disponibili percorsi di formazione per valorizzare le competenze e favorire il rientro nel mercato del lavoro". Potrebbe così avviarsi a conclusione la vertenza di Realco, cooperativa reggiana della grande distribuzione fondata nel 1959 e cresciuta negli anni fino a diventare uno dei principali operatori del settore in Emilia-Romagna.