Coop Alleanza 3.0 cambia posizione nel settore immobiliare e affida a Carmila, gruppo francese specializzato nella gestione dei centri commerciali, il controllo della propria partecipazione in IGD. L'accordo vincolante, sottoscritto il 16 novembre, prevede il conferimento dell'intero 40,92% detenuto dalla cooperativa nella società immobiliare, in cambio di nuove azioni Carmila. Al termine dell'operazione Coop Alleanza 3.0 deterrà circa il 9% del capitale del gruppo francese.

L'operazione voluta dal presidente Domenico Livio Trombone, punta a creare un grande gruppo immobiliare europeo, con un patrimonio di centri commerciali stimato in circa 9 miliardi di euro e ricavi da locazione netti per circa 530 milioni annui. Carmila lancerà successivamente un'offerta pubblica di scambio sulle azioni IGD ancora in circolazione, con l'obiettivo di arrivare al delisting dalla Borsa italiana. Anche Unicoop Etruria, secondo azionista di IGD con circa il 10%, ha manifestato il proprio favore all'operazione.

"Siamo molto soddisfatti di aver portato a compimento un'operazione di rilevanza strategica per la Cooperativa, che segna un passaggio importante nel nostro percorso di sviluppo. L'accordo ci consente di entrare in una dimensione operativa più ampia, facendo leva sulle competenze, sulla solidità e sul posizionamento di un partner di primario standing europeo nel settore real estate. Al tempo stesso, ci permetterà di beneficiare nel lungo periodo del valore generato dalla nascita di un nuovo gruppo leader in Europa. È una scelta coerente con la nostra visione strategica, che ci consentirà di esprimere pienamente il potenziale del nostro patrimonio e di ampliare le prospettive di sviluppo della Cooperativa", ha dichiarato Trombone.

Per Coop Alleanza 3.0 si tratta, tuttavia, di un cambiamento sostanziale: da azionista di riferimento di una società immobiliare italiana diventerà socio di minoranza di un gruppo internazionale. Una trasformazione che pone una questione: quali vantaggi concreti porterà questa scelta all'attività principale della cooperativa?

Ovviamente non va dimenticata la situazione economica del gruppo. Il bilancio 2025 ha registrato un risultato consolidato positivo di 38,5 milioni di euro, ma la gestione caratteristica del settore retail ha chiuso ancora in perdita, per circa 15,6 milioni. Un miglioramento significativo rispetto all'anno precedente, ma che conferma la necessità di proseguire nel recupero della redditività della rete commerciale, pra occorre capire in quale misura l'operazione IGD-Carmila potrà contribuire al rafforzamento dei supermercati e degli ipermercati, sostenendo gli investimenti e migliorando i risultati della gestione ordinaria.

Va inoltre considerato che IGD gestisce strutture commerciali che ospitano anche punti vendita Coop. Il passaggio del controllo a Carmila pone inevitabili domande su come saranno tutelate le esigenze della rete commerciale della cooperativa nei rapporti con il nuovo soggetto proprietario.

Anche per il territorio modenese, dove la cooperazione rappresenta una componente storica del tessuto economico, la questione non è secondaria. I soci hanno interesse a conoscere quali garanzie siano state previste per gli investimenti, per la rete di vendita e per il mantenimento dell'autonomia strategica della cooperativa.