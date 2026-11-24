Per tutti è arrivato il momento di assumersi con chiarezza e trasparenza le proprie responsabilità. La Regione lo ha fatto e continuerà a farlo, e ci auguriamo che il nostro stesso spirito e impegno sia reso disponibile dal Governo e dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical, che non possono limitarsi a un ruolo notarile e ragionieristico, ma devono assumere la visione di chi ha il dovere di tutelare un'eccellenza scientifica e una possibilità di cura".

Così gli assessori regionali alla Salute, Massimo Fabi, e al Lavoro, Giovanni Paglia, in una lettera indirizzata al liquidatore Luigi Maria Rocca, alla presidente della Fondazione Tech e Biomedical, Cinzia Marchese, e ai ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, della Salute, Orazio Schillaci, del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e delle Disabilità, Alessandra Locatelli, sul futuro della Holostem l'azienda biotecnologica con sede a Modena, attiva nella medicina rigenerativa e nelle terapie avanzate basate su cellule staminali epiteliali.

Pochi giorni fa la fondazione Tech e Biomedical ha deciso di procedere al licenziamento collettivo di tutte le lavoratrici e i lavoratori di Holostem, spingendo alle estreme conseguenze la liquidazione della società. Una scelta che la Regione Emilia-Romagna non ha condiviso.

"In ogni direzione, avevamo garantito l'impegno della Regione Emilia-Romagna ad accompagnare con tutti gli strumenti a sua disposizione il rilancio dell'attività, consapevoli di quanto valore questa avesse per il nostro territorio e per l'Italia- continuano nella lettera Fabi e Paglia-. Nei mesi e nelle settimane passate abbiamo seguito con continuità e crescente preoccupazione la complessa vicenda di Holostem srl, partecipando ai tavoli di confronto ufficiali e mantenendo costanti interlocuzioni con tutti i soggetti istituzionali ed economici a diverso titolo coinvolti. A ciascuno abbiamo ripetutamente rappresentato la necessità di individuare soluzioni che avessero il duplice obiettivo di conservare i posti di lavoro e garantire una prospettiva agli importanti risultati scientifici e industriali raggiunti dall'azienda, che a tutti gli effetti dovevano essere considerati un patrimonio collettivo".

"Non ci sono mai sfuggiti i tratti di complessità di una vicenda che coinvolge aspetti e regole proprie di una Società privata di mercato e altri che non possono che appartenere alla sfera della ricerca, come tale necessariamente bisognosa di investimenti importanti, rischiosi e privi di ritorno nel breve termine- sottolineano i due assessori regionali-. Crediamo tuttavia che compito fondamentale delle istituzioni pubbliche sia proprio consentire che la ricerca in settori innovativi e capaci di rappresentare una speranza per tante famiglie possa progredire, anche accompagnandosi quando possibile a logiche di valorizzazione industriale, ma senza essere da questa compresse".

"Ecco perché avevamo valutato senza pregiudizi l'ipotesi circolata che si potessero separare le attività già mature per una valorizzazione commerciale da quelle più bisognose di finanziamenti a fondo perduto, così da consentire che queste potessero essere svincolate dalle norme sugli aiuti di Stato- continuano Fabi e Paglia-. Ecco perché allo stesso modo avevamo valutato con apertura l'offerta presentata da Avanzanite Bioscencie BV, che avrebbe potuto rappresentare quell'apertura a una partnership ricercata negli anni. In ogni direzione, avevamo garantito l'impegno della Regione Emilia-Romagna ad accompagnare con tutti gli strumenti a sua disposizione il rilancio dell'attività, consapevoli di quanto valore questa avesse per il nostro territorio e per l'Italia. L'impegno della Regione è tuttora a disposizione, anche ora che il liquidatore ha deciso di indire una nuova procedura di cessione della società".