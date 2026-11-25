L’economia italiana continua a dimostrare una capacità di tenuta superiore alle previsioni, ma il quadro resta segnato dalle incognite legate alla crisi energetica, alla stretta monetaria e ai limitati margini di intervento della politica fiscale. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi Lapam Confartigianato, che fotografa una fase complessa per il sistema produttivo modenese, chiamato a difendere competitività, investimenti e occupazione in uno scenario internazionale sempre più incerto.

I dati relativi al primo semestre 2026 evidenziano per la provincia di Modena una flessione dello 0,7% delle esportazioni manifatturiere rispetto allo stesso periodo del 2025, in controtendenza rispetto all’aumento registrato a livello regionale (+2,3%). Tengono invece meglio i comparti con una forte presenza di micro e piccole imprese, come alimentare, moda, legno-arredo, prodotti in metallo e altre attività manifatturiere, che complessivamente segnano un incremento dell’export dell’1,4%.

Tra i settori maggiormente osservati c’è quello della moda, già alle prese con una congiuntura sfavorevole. Tessile, abbigliamento e calzature registrano infatti un calo delle esportazioni del 9,6% nella prima metà dell’anno. Segno negativo anche per la meccanica, settore strategico per il territorio, che chiude il semestre con una riduzione dell’1,3%.

A pesare è anche il quadro internazionale. Il conflitto in Medio Oriente ha rallentato gli scambi in un’area tradizionalmente importante per il Made in Italy, con l’export modenese verso quei mercati in flessione del 5,2%. Non mancano le preoccupazioni nemmeno sul fronte tedesco: il rallentamento della produzione manifatturiera in Germania si riflette sulle esportazioni modenesi, che segnano un calo dell’1,2%, mentre i settori a maggiore concentrazione di micro e piccole imprese riescono comunque a chiudere con un lieve aumento (+1,1%).

Negativo anche il dato relativo agli Stati Uniti. Nei primi sei mesi del 2026 l’export manifatturiero modenese verso il mercato americano diminuisce del 3,2%, mentre per i settori delle micro e piccole imprese la contrazione raggiunge l’11,7%. Nel periodo successivo all’introduzione dei dazi, il calo delle esportazioni delle MPI modenesi si attesta all’8%, peggiorando rispetto al -3,3% registrato nella fase precedente.

Le tensioni geopolitiche non incidono soltanto sugli scambi commerciali, ma anche sui costi sostenuti dalle aziende. Modena figura infatti tra le prime 25 province italiane per impatto economico degli shock geopolitici degli ultimi cinque anni: secondo le stime, il sistema produttivo locale avrebbe subito danni per circa 6,5 miliardi di euro tra minori esportazioni e maggiori costi, una cifra pari al 3,72% del Pil provinciale.

Sul fronte del lavoro, tuttavia, arrivano segnali più incoraggianti. Nel secondo trimestre 2026 il tasso di occupazione in Emilia-Romagna raggiunge il 73,1%, il valore più elevato d’Italia e superiore anche alla media europea, oltre a rappresentare il massimo storico per la regione. A Modena, inoltre, le previsioni di assunzione per gli ultimi tre mesi dell’anno crescono del 4%, un incremento superiore alla media regionale.

Resta aperto il nodo della carenza di personale qualificato. Sebbene le difficoltà di reperimento siano in calo rispetto allo scorso anno, in Emilia-Romagna il 47,6% delle nuove figure ricercate dalle imprese risulta ancora difficile da trovare, una quota che rimane superiore alla media nazionale del 43,6%.

'Il tessuto economico sta lottando con i denti per mantenere la propria competitività', sottolinea il presidente di Lapam Confartigianato, Daniele Mazzini. 'Da un lato l’economia mostra una resilienza superiore alle attese, ma non possiamo ignorare i forti campanelli d’allarme. Le imprese stanno cercando di fare la loro parte, ora serve un cambio di passo da parte delle istituzioni. Abbiamo bisogno di politiche strutturali che sostengano gli investimenti di chi vuole innovare, di interventi per contenere il costo dell’energia e di un grande patto per la formazione, in grado di allineare le competenze dei giovani alle reali necessità del tessuto produttivo e di valorizzare le vocazioni dei territori'.