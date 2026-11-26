Quanto costano due mesi di luce e gas nella stessa casa, a un anno di distanza? La Pressa ha confrontato quattro bollette di un’abitazione modenese, due dell’autunno 2025 e due dell’autunno 2026. Per la luce il confronto va dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno. Per il gas i periodi sono leggermente sfalsati. Hera ha fatturato dal 29 agosto al 26 ottobre nel 2025 e dal 22 agosto al 21 ottobre nel 2026.

Il conto si fa in due righe. Nell’autunno 2025, per quei due mesi, la famiglia ha pagato 56,42 euro di luce e 61,40 di gas. Nel periodo corrispondente del 2026 le due fatture sono salite a 93,85 e 69,34 euro. Il rincaro del 38,5% si concentra dunque nelle bollette di circa due mesi. Quelle di dicembre, gennaio e febbraio devono ancora arrivare.

Luce, quasi 37 euro e mezzo in più per settembre e ottobre

Stesso contatore, stessa potenza, stessa offerta Enel del Servizio a tutele graduali. Fra settembre e ottobre 2025 e gli stessi mesi del 2026 ci sono appena cinque chilowattora di differenza. Eppure la bolletta elettrica è cresciuta del 66,3%, al netto del canone Rai, identico nei due anni.

Dove sono finiti i 37,43 euro in più? Basta voltare pagina. Per la vendita dell’elettricità consumata il prezzo medio è passato da 13,54 a 25,99 centesimi al chilowattora. Quella sola riga della fattura sale da 35,34 a 69,13 euro e spiega 33,79 euro del rincaro. Anche il fisco incassa di più. L’aliquota Iva resta al 10%, ma alla famiglia vengono addebitati 8,53 euro contro i 5,13 dello stesso bimestre del 2025.

Rinnovabili, dov’è finito il risparmio promesso?

Le rinnovabili avrebbero dovuto alleggerire anche le bollette. Vale la pena, allora, leggere la pagina in cui Enel indica da quali fonti proviene l’elettricità. Nel 2025, ultimo anno riportato nella fattura, le rinnovabili hanno rappresentato il 49,38% del mix nazionale dell’elettricità immessa in rete. Nel complesso dell’energia venduta da Enel Energia la quota arriva al 60,16%. Ma nella colonna dedicata alla categoria in cui rientra questa utenza, quella dei contratti che non prevedono una fornitura da fonti rinnovabili, la percentuale attribuita alle rinnovabili è appena il 9,78%. Il gas naturale pesa per il 68,38%.

Sono tre dati diversi, stampati uno accanto all’altro. Quello che manca, per chi paga, è il passaggio più concreto. Se quasi metà dell’elettricità immessa in rete in Italia viene da fonti rinnovabili, quanto di quel beneficio arriva a chi accende la luce? In questa casa modenese, tra settembre e ottobre 2025, la componente di vendita dell’energia costava 13,54 centesimi al chilowattora. Negli stessi due mesi del 2026 è arrivata a 25,99 centesimi. A chi per anni ha presentato la transizione energetica anche come una strada per spendere meno, si può chiedere una risposta altrettanto precisa. Quanto avrebbe speso in più questa famiglia senza le rinnovabili? E quando potrà vedere il risparmio promesso anche nell’unica riga che deve pagare, quella in fondo alla bolletta?

Gas, il rincaro che si vedrà con i termosifoni accesi

Sulla fattura Hera la differenza in fondo alla pagina è di 7,94 euro. A prima vista sembra persino poca cosa. Per ritrovarsi con quegli otto euro in più da pagare, però, in quella casa è stato consumato un terzo di gas in meno rispetto al periodo di confronto del 2025.

Il dato che conta, alla vigilia dell’inverno, è quanto costa ogni metro cubo. Con le condizioni applicate a questa utenza, la quota variabile per vendita, rete e oneri è passata da 69 centesimi a 1,19 euro al metro cubo standard. Quasi cinquanta centesimi in più ogni volta che il contatore avanza di un metro cubo. Cresce anche la quota fissa dei due mesi, da 25,20 a 28,08 euro. Quella si paga anche a caldaia spenta.

Quanto peserebbe la differenza in un periodo freddo? Prendiamo 200 metri cubi di gas. Ai prezzi medi della fattura autunnale del 2025, la parte variabile sarebbe costata 138,37 euro. Ai prezzi della fattura autunnale del 2026 costerebbe 237,71 euro. Quasi cento euro in più per la stessa quantità di gas, prima delle quote fisse e delle imposte. I prezzi dei prossimi mesi potranno cambiare, ma è con queste cifre davanti che oggi una famiglia cerca di capire quanto le costerà tenere calda la casa.

Le guerre le decidono i governi. Le bollette le pagano le famiglie

Quando si tratta di fare la guerra o di alimentare l’ennesimo braccio di ferro internazionale, chi governa parla di strategia, sicurezza, interessi nazionali. Vorremmo sentire la stessa precisione su un punto molto più vicino a chi lavora. Quanto del proprio stipendio dovrebbe essere disposto a sacrificare, ogni mese, per conseguenze di decisioni sulle quali nessuno gli ha mai chiesto un parere?

Le fatture permettono di misurare il rincaro. Stabilire quanta parte dipenda dai conflitti, dai mercati o dalle condizioni dei contratti richiede altre risposte. Ed è proprio alla politica che spetta darle. Liquidare tutto con un richiamo alle «tensioni internazionali» è fin troppo facile, soprattutto quando il conto corrente sul quale arriva l’addebito è quello di qualcun altro.

La bolletta della luce di questa casa scade il 7 dicembre. Entro quel giorno i soldi devono esserci. E se per trovarli occorre rimandare una spesa o abbassare ancora il riscaldamento, a decidere a cosa rinunciare sarà la famiglia. È questo che dovrebbe preoccupare chi governa. Che una persona si alzi tutte le mattine per andare al lavoro e, pagate luce e gas, finisca per chiedersi quante giornate di quel mese abbia lavorato soltanto per pagare le bollette.

Beatrice Lazzari