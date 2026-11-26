Forse mai come oggi il sindaco di Modena Massimo Mezzetti è stato così in difficoltà. La sua pervicace volontà di procedere con una fretta ingiustificata sul tema del riordino della sanità modenese e sullo svuotamento del Policlinico di Modena, non trova alcun riscontro positivo tra i modenesi. E' sufficiente un veloce sondaggio tra famigliari, amici e conoscenti per capire come il progetto di chiudere il Policlinico per riaprire un ospedale distrettuale sia criticato all'unanimità o quasi.

A questa diffusa critica però - per ora - corrisponde un tenace tentativo da parte dei sindaci Dem e di buona parte del Pd di fare quadrato attorno a Mezzetti. Anche l'ultimo Consiglio provinciale ha visto le difese d'ufficio di primi cittadini inizialmente critici, a partire da Gianni Gargano di Castelfranco che ha ripescato immaginari zii dai nomi biblici per giustificare l'addio al Policlinico.

L'ordine di scuderia - a quanto pare - arriva dal presidente della Regione Michele De Pascale che ha dato indicazioni di tentare di salvare il soldato Mezzetti dalla palude in cui si è cacciato e nella quale si ostina a procedere senza il minimo ripensamento. La difesa di Mezzetti in fondo ora si sovrappone alla difesa di una Ditta che sul Policlinico rischia di giocarsi tutto, finanche la stessa sopravvivenza del Sistema di potere che da 80 anni grava all'ombra della Ghirlandina.

E allora ecco le squadre di salvataggio accorrere per minimizzare gli aspetti più surreali del progetto, per etichettare come 'fesserie' le letture di atti e documenti pubblici, per tacciare come 'fake news' ogni opinione difforme. La stampa che offre spunti ancorati a delibere votate e protocollate viene rimproverata se non ridicolizzata e le visioni disallineate all'interno della squadra-Mezzetti vengono velocemente appianate, a partire da quelle del segretario provinciale Massimo Paradisi divenuto più realista dello stesso presidente della Provincia Fabio Braglia, in primalinea nella difesa del Piave mezzettiano.

Eppure questa narrazione chiusa e arroccata si scontra ogni giorno con la brezza fresca di una verità che non si lascia piegare dalla propaganda. I modenesi hanno capito benissimo di cosa si sta parlando, hanno capito - del resto Mezzetti lo ha detto chiaro e tondo a Castelfranco - che l'obiettivo è tagliare i costi e risparmiare. Hanno capito che un Pronto soccorso senza l'emergenza chirurgica e specialistica non è un vero Pronto soccorso e che il nome sulla porta dell'ospedale è tutt'altro che ininfluente. Con buona pace di Giuseppe, Maria e anche Filippo.

A farsi portavoce di questo vento di verità sono stati i Giovani Pd che, a livello provinciale, hanno gridato forte il loro no al raddoppio di Baggiovara e allo svuotamento del Policlinico. Hanno detto la verità e nessuno tra 'i grandi' ha osato contraddirli. Dicono le stesse cose che Mezzetti, Braglia, Gargano e il Sistema di potere locale etichettano come 'fake news', ma a loro non lo si può dire. Hanno provato a zittirli ma non ci sono riusciti. E adesso i modenesi guardano a questi ragazzi nella speranza che la brezza di sincerità con la sua testardaggine abbatta i muri della roccaforte costruita a difesa di Mezzetti. E che il Pd abbia trovato una nuova primavera in età e coraggio.

Giuseppe Leonelli