Il Comune di Modena ha segnalato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) la pubblicità che promuove una colazione a prezzo speciale presso il bar di una nota sala per bingo, slot e scommesse della città, chiedendo di verificarne la correttezza e la compatibilità con quanto stabilito dalla normativa vigente.

Nello specifico dal cosiddetto “Decreto Dignità” (D.l. 87/2018), che vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro.

La segnalazione ad AgCom è partita su impulso di Federconsumatori, che a ottobre si è rivolta al Comune per informare l'Amministrazione della presenza della pubblicità affissa su un “camion vela” fermo lungo la via Emilia.

"Alcuni elementi della pubblicità, come le frasi che invitano a giocare con moderazione e che ricordano che il gioco è vietato ai minori, ci inducono a pensare che l'iniziativa promozionale possa configurarsi come una forma di pubblicità indiretta al gioco d'azzardo – spiega l’assessore alla Legalità Vittorio Ferraresi – Per questo, venuti a conoscenza della cosa grazie a Federconsumatori, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre la questione all'AgCom, chiedendo all'Autorità di effettuare le verifiche del caso e valutare eventuali profili di violazione della normativa. Un atto dovuto, considerati i numeri allarmanti del gioco d’azzardo a Modena".

Prima della segnalazione all’AgCom, avvenuta il 28 ottobre scorso, il “camion vela” era già stato sanzionato dalla Polizia locale di Modena perché stazionava da più di 48 ore nello stesso punto della via Emilia, contravvenendo a quanto stabilito dal Codice della strada.