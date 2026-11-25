Un clima di crescente preoccupazione e la richiesta netta di un cambio di passo sul fronte del presidio del territorio e della rigenerazione urbana. È la fotografia che emerge dal sondaggio online realizzato da U.Di.Con. sulla percezione della sicurezza a Modena. Sulla base dell'elaborazione delle circa 2000 risposte di utenti al sondaggio on-line emerge un dato netto: per il 78,1% dei modenesi intervistati la situazione in città è peggiorata rispetto a due anni fa (nettamente peggiorata per il 54,4%, leggermente peggiorata per il 23,7%), mentre il 20,1% la ritiene invariata e appena l'1,8% ravvisa un lieve miglioramento.

Nel complesso, secondo l'indagine il 61% dei cittadini valuta basso (35,4%) o molto basso (25,5%) il livello generale di sicurezza a Modena. Il 30% lo considera mediocre o sufficiente, mentre solo il 9% lo giudica alto (0% molto alto).

Il disagio si acuisce nelle ore serali: camminare da soli nel proprio quartiere dopo il tramonto fa sentire poco sicuri il 40,8% degli intervistati e per nulla sicuri il 23,4%, per un totale del 64,3% di cittadini a disagio, a cui si aggiunge un ulteriore 9,9% che dichiara di non uscire mai da solo la sera. Solo il 22,5% si sente abbastanza sicuro e appena il 3,3% molto sicuro.

Reati subiti, esperienze vicine e propensione alla denuncia

L'allarme non nasce solo da una sensazione astratta, ma da esperienze dirette o ravvicinate. Negli ultimi dodici mesi, il 42% dei rispondenti ha avuto a che fare con episodi di microcriminalità (furti, borseggi, aggressioni o atti vandalici): il 12% in qualità di vittima diretta e il 30% come testimone, contro un 58% che non è stato coinvolto. Allargando lo sguardo alla cerchia di parenti, amici, colleghi o vicini, ben l'85,9% afferma di conoscere almeno una persona (30,9%) o più di una (55%) che negli ultimi anni ha subito furti, aggressioni o tentativi di truffa; solo il 14,1% non conosce nessuno.

Di fronte a un reato minore (come il furto di una bicicletta o uno specchietto rotto), il 55,9% dichiara che sporgerebbe comunque denuncia, il 24% valuterebbe in base all'entità del danno, mentre il 20,1% rinuncerebbe perché convinto che 'tanto non serve a nulla'.

Degrado urbano

Un capitolo centrale dell'indagine riguarda il legame tra degrado urbanistico e sicurezza. L'87,1% ritiene che edifici abbandonati, aree industriali dismesse e spazi pubblici trascurati influiscano parzialmente sulla percezione di insicurezza creando un senso di abbandono (mentre l'8,1% non vede un legame diretto e il 4,8% non si esprime). Inoltre, il 77,2% segnala la presenza di cosiddetti 'contenitori vuoti' – tra ex fabbriche, caserme dismesse e negozi sfitti – in varie zone della città (65,2%) o nel proprio quartiere (12%), contro il 22,8% che non ne rileva di significativi.

Alla domanda su come andrebbero riqualificati questi spazi una volta recuperati dalle istituzioni, i modenesi indicano priorità sociali e abitative ben precise:

Alloggi a canone calmierato per studenti e giovani coppie (32,4%);

Spazi per i giovani, centri culturali, di aggregazione e sale studio (21,6%);

Presidi di sicurezza, come nuove sedi della Polizia Locale o uffici comunali di quartiere (16,2%);

Aree verdi e parchi attrezzati per sport e tempo libero (14,1%);

Spazi per imprese artigiane, startup, mercati rionali o commercio (12,3%);

Parcheggi pubblici o hub di mobilità sostenibile (3,3%).

Il giudizio sulle istituzioni

Severo il bilancio sull'azione messa in campo finora da Comune e forze dell'ordine: per il 69,4% gli sforzi sono poco sufficienti (41,4%) o del tutto insufficienti (27,9%). Il 26,1% li giudica abbastanza sufficienti pur sottolineando che si potrebbe fare di più, mentre appena il 4,5% li considera decisamente adeguati.

Per invertire la rotta, quasi la metà dei cittadini (49,2%) chiede di puntare prioritariamente su un approccio di controllo e presidio, aumentando agenti, pattuglie e posti di blocco nelle strade.

Seguono l'approccio sociale e preventivo – educazione, mediazione culturale, progetti di integrazione e centri giovanili (15,9%) –, quello tecnologico legato a videosorveglianza attiva e illuminazione pubblica (13,2%), quello urbanistico di riqualificazione delle aree degradate ed eventi nelle piazze (12,6%) e infine l'approccio comunitario basato sul controllo di vicinato (9%).

'I dati raccolti a Modena restituiscono una fotografia che non può essere ignorata – dichiara Antonio Rachele, commissario regionale di U.Di.Con. –. Quando oltre tre cittadini su quattro avvertono un peggioramento negli ultimi due anni e quasi due terzi hanno timore a rientrare a casa la sera, significa che la sicurezza è diventata una vera emergenza quotidiana che incide sulla qualità della vita e sulla libertà delle persone. I modenesi da un lato chiedono più presenza visibile sul territorio, più pattuglie e presidi nei quartieri; dall'altro indicano la necessità di strappare al degrado gli edifici abbandonati, trasformandoli in alloggi a prezzi accessibili e luoghi vivi per i giovani. Come U.Di.Con. mettiamo questi risultati a disposizione dell'amministrazione comunale e delle autorità competenti affinché si apra un confronto concreto e immediato sulle priorità segnalate dai cittadini'.