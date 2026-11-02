Sicurezza a Modena, la parola a chi ogni giorno è in prima linea: incontro pubblico con le Forze dell’Ordine

Sicurezza, legalità e difficoltà quotidiane di chi è chiamato a tutelare i cittadini. Saranno questi i temi al centro dell'incontro pubblico “Sicurezza e legalità: la parola alle Forze dell’Ordine”, organizzato dal comitato cittadino Modena Merita di Più per lunedì 9 novembre 2026 alle ore 20.30, presso la Sala Giacomo Ulivi, in viale Ciro Menotti 137 a Modena.

Si tratta del secondo appuntamento, a distanza di un anno dalla prima edizione, che aveva registrato grande interesse e partecipazione da parte della cittadinanza. Un'iniziativa che si rinnova con l'obiettivo di dare voce a chi ogni giorno opera sul territorio, conoscendone esperienze, difficoltà e criticità operative.





Durante la serata verranno affrontati i principali fatti accaduti a Modena negli ultimi dodici mesi, approfondendo le problematiche legate alla sicurezza urbana e agli strumenti a disposizione delle Forze dell'Ordine. Spazio sarà riservato anche alle domande e alle curiosità del pubblico, per favorire un confronto diretto con i cittadini.

Interverranno Ottorino Orfello, ispettore della Polizia di Stato e rappresentante provinciale del SAP; Marco Petrucci, maresciallo capo e rappresentante regionale dell'USIC; Stephan Bencivenga, vice brigadiere e rappresentante USIC di Modena; ed Elisa Fancinelli, sovrintendente maggiore e rappresentante cittadina del Sulpl. Modererà Mattia Meschieri, coordinatore di Modena Merita di Più.





'Si parla continuamente di sicurezza, troppo spesso senza ascoltare chi deve garantirla concretamente. Dopo il grande interesse dello scorso anno, vogliamo rinnovare questo confronto, ripercorrendo quanto accaduto in città negli ultimi dodici mesi e dando ai cittadini la possibilità di porre direttamente le proprie domande. Non possiamo pretendere maggiore sicurezza senza interrogarci anche sulle condizioni in cui operano le nostre Forze dell'Ordine', dichiarano gli organizzatori.