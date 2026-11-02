Modena, auto a fuoco in via Sigonio: rogo 'soffocato' dai Vigili

Questa mattina, intorno alle 10:15, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti d’urgenza in Viale Sigonio Carlo per l'incendio di un'autovettura. ​L'incendio aveva causato il cedimento strutturale del serbatoio del veicolo, determinando la fuoriuscita e la dispersione del combustibile sulla sede stradale dove numerose erano le auto posteggiate oltre ai mezzi in transito. Per contenere l'estensione delle fiamme ed estinguere rapidamente il rogo, la squadra d'emergenza ha impiegato la schiuma antincendio per un'azione di soffocamento.

​In supporto alla prima squadra operante sul posto è intervenuta anche un'autobotte (ABP) sempre della sede centrale di Modena per garantire la riserva idrica necessaria alle operazioni.

​L'area è stata messa in sicurezza. Le operazioni di bonifica e ripristino della viabilità sono tuttora in corso. Presente sul posto la pattuglia della polizia locale per quanto di competenza.

Nessun ferito e danni limitati all'auto coinvolta.

