Castelfranco Emilia: auto distrutta dalle fiamme, nessun ferito

Intorno alle ore 17:20, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in via Galvano 83, nel comune di Castelfranco Emilia, a causa dell'incendio di un'autovettura.

​Sul posto sono prontamente giunte le squadre del Distaccamento di Carpi con un'AutoPompa Serbatoio (APS) e un'AutoBotte Pompa (ABP) inviata dalla centrale di Modena. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, che malgrado il tempestivo intervento, avevano avvolto completamente l' autovettura. Dopo lo spegnimento si è proceduto poi alle operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata.

​Non si segnalano persone coinvolte o ferite. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.