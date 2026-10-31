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Castelfranco Emilia: auto distrutta dalle fiamme, nessun ferito

Castelfranco Emilia: auto distrutta dalle fiamme, nessun ferito

Poco dopo le ore 17 in via Galvano

1 minuto di lettura

Intorno alle ore 17:20, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti in via Galvano 83, nel comune di Castelfranco Emilia, a causa dell'incendio di un'autovettura.

​Sul posto sono prontamente giunte le squadre del Distaccamento di Carpi con un'AutoPompa Serbatoio (APS) e un'AutoBotte Pompa (ABP) inviata dalla centrale di Modena. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, che malgrado il tempestivo intervento, avevano avvolto completamente l' autovettura. Dopo lo spegnimento si è proceduto poi alle operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata.

​Non si segnalano persone coinvolte o ferite. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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