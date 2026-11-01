Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato e sanità futura, il segretario Pd di Modena: 'La nostra sfida non è avere tutto ovunque'

Policlinico svuotato e sanità futura, il segretario Pd di Modena: 'La nostra sfida non è avere tutto ovunque'

'La nostra sfida non è avere tutto ovunque, ma fare in modo che nessuno, ovunque viva, rimanga senza una risposta adeguata'

2 minuti di lettura

'Al seminario dedicato alla sanità territoriale e al ruolo degli amministratori locali, dal titolo 'Salute Futura' e svoltosi venerdì e sabato a Palagano, ho portato l'esperienza di Castelnuovo Rangone, dove il prossimo 17 novembre inaugureremo la nuova Casa di Comunità'. Lo scrive il segretario provinciale Pd Massimo Paradisi.

Il riferimento è alla due giorni di Palagano a porte chiuse e organizzata con sponsor privati durante la quale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha dichiarato di volersi confrontare sull'ipotesi di svuotamento del Policlinico.

'Un progetto pensato nel 2020, in piena pandemia, che oggi concretizza una visione precisa: avvicinare le cure ai cittadini, rafforzare la presenza degli specialisti sul territorio e investire non soltanto nella cura, ma anche nella prevenzione. La collocazione della Casa di Comunità in un contesto ricco di impianti sportivi e attività rivolte anche alla popolazione anziana rappresenta un'opportunità importante per mettere in relazione salute, movimento, socialità e benessere. Un altro elemento fondamentale è l'integrazione tra servizi sanitari e welfare comunale. Perché un bisogno sanitario può diventare un problema sociale, così come una fragilità sociale può trasformarsi in un bisogno sanitario. Le istituzioni devono imparare a lavorare insieme, mettendo davvero al centro la persona'.


'Nel ripensare la sanità territoriale, però, dobbiamo considerare anche le caratteristiche dei territori: distanze, viabilità, collegamenti e fragilità locali. Una prestazione non è realmente accessibile se il cittadino non è nelle condizioni concrete di raggiungerla. Il diritto alla cura deve essere garantito a tutti, non soltanto sulla carta. La sfida, quindi, è costruire una rete nella quale Comuni, sanità, servizi sociali e associazioni collaborino per garantire continuità e qualità dell'assistenza. La nostra sfida non è avere tutto ovunque, ma fare in modo che nessuno, ovunque viva, rimanga senza una risposta adeguata' - chiude Paradisi.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Spazio ADV dedicata a Sinergas

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato, il sindaco di Carpi da Palagano: 'Abbiamo il dovere di ripensare l’organizzazione sanitaria'

Policlinico svuotato, il sindaco di Carpi da Palagano: 'Abbiamo il dovere di ripensare l’organizzazione sanitaria'

Sanità, dal Governo premi al privato e spesa ridotta rispetto al Pil: così Mezzetti può giustificare il suo piano 'taglia-Policlinico'

Sanità, dal Governo premi al privato e spesa ridotta rispetto al Pil: così Mezzetti può giustificare il suo piano 'taglia-Policlinico'

Ruba la pistola di un amico: arrestato

Ruba la pistola di un amico: arrestato

Modena-Mantova 1-1, Galloppa mastica amaro: 'C'è rammarico, ma il bilancio resta positivo'

Modena-Mantova 1-1, Galloppa mastica amaro: 'C'è rammarico, ma il bilancio resta positivo'

Modena - Mantova, 1-1 amaro al Braglia

Modena - Mantova, 1-1 amaro al Braglia

Sanità modenese, il 'caso Palagano': promozione pubblica per formazione a porte chiuse: dove è la trasparenza istituzionale?

Sanità modenese, il 'caso Palagano': promozione pubblica per formazione a porte chiuse: dove è la trasparenza istituzionale?

Spazio ADV dedicata a Sinergas
Articoli più Letti Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, nuova stangata parcheggi: a pagamento anche a Porta Nord, addio sosta gratuita a raso

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Modena, Parco Ferrari: per il chiosco dato in gestione alla cooperativa L’Angolo canone azzerato per sei anni

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

Modena, clamoroso: dopo l'inchiesta de La Pressa su L'Angolo, il Comune svuota Costellazioni. Gli spazi non erano adeguati

Articoli Recenti Sgombero Costellazioni, ora Forza Italia mette nel mirino la Maletti: 'L'appalto è di agosto, chi non ha controllato?'

Sgombero Costellazioni, ora Forza Italia mette nel mirino la Maletti: 'L'appalto è di agosto, chi non ha controllato?'

Policlinico svuotato, dall'incontro blindato a Palagano poche novità, visita a sorpresa di Muzzarelli

Policlinico svuotato, dall'incontro blindato a Palagano poche novità, visita a sorpresa di Muzzarelli

Costellazioni, ora anche la Prefettura di Modena sgombera: entro martedì trasferiti 34 richiedenti asilo

Costellazioni, ora anche la Prefettura di Modena sgombera: entro martedì trasferiti 34 richiedenti asilo

Negrini (Fdi): 'Bandiere Usa e Israele date alle fiamme a Modena, serve una condanna netta'

Negrini (Fdi): 'Bandiere Usa e Israele date alle fiamme a Modena, serve una condanna netta'