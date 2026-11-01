Policlinico svuotato e sanità futura, il segretario Pd di Modena: 'La nostra sfida non è avere tutto ovunque'

'Al seminario dedicato alla sanità territoriale e al ruolo degli amministratori locali, dal titolo 'Salute Futura' e svoltosi venerdì e sabato a Palagano, ho portato l'esperienza di Castelnuovo Rangone, dove il prossimo 17 novembre inaugureremo la nuova Casa di Comunità'. Lo scrive il segretario provinciale Pd Massimo Paradisi.

Il riferimento è alla due giorni di Palagano a porte chiuse e organizzata con sponsor privati durante la quale il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha dichiarato di volersi confrontare sull'ipotesi di svuotamento del Policlinico.

'Un progetto pensato nel 2020, in piena pandemia, che oggi concretizza una visione precisa: avvicinare le cure ai cittadini, rafforzare la presenza degli specialisti sul territorio e investire non soltanto nella cura, ma anche nella prevenzione. La collocazione della Casa di Comunità in un contesto ricco di impianti sportivi e attività rivolte anche alla popolazione anziana rappresenta un'opportunità importante per mettere in relazione salute, movimento, socialità e benessere. Un altro elemento fondamentale è l'integrazione tra servizi sanitari e welfare comunale. Perché un bisogno sanitario può diventare un problema sociale, così come una fragilità sociale può trasformarsi in un bisogno sanitario. Le istituzioni devono imparare a lavorare insieme, mettendo davvero al centro la persona'.





'Nel ripensare la sanità territoriale, però, dobbiamo considerare anche le caratteristiche dei territori: distanze, viabilità, collegamenti e fragilità locali. Una prestazione non è realmente accessibile se il cittadino non è nelle condizioni concrete di raggiungerla. Il diritto alla cura deve essere garantito a tutti, non soltanto sulla carta. La sfida, quindi, è costruire una rete nella quale Comuni, sanità, servizi sociali e associazioni collaborino per garantire continuità e qualità dell'assistenza. La nostra sfida non è avere tutto ovunque, ma fare in modo che nessuno, ovunque viva, rimanga senza una risposta adeguata' - chiude Paradisi.