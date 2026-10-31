Sanità modenese, il 'caso Palagano': promozione pubblica per formazione a porte chiuse: dove è la trasparenza istituzionale?

Un summit istituzionale o un seminario privato? È questa la prima delle tante domande che sorgono analizzando forme e contenuti dell'evento 'Salute Futura', il laboratorio formativo per amministratori locali sul futuro della salute, della sanità e del sociale in programma ieri e oggi (30 e 31 ottobre 2026) presso il Palasport di Palagano
. L’evento, che porta l’intestazione ufficiale della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria (CTSS) della Provincia di Modena, presieduta dal sindaco del capoluogo Massimo Mezzetti, si presenta sotto una veste pubblica e istituzionale, anche per i numerosi relatori istituzionali e amministratori pubblici tra cui anche il presidente della Regione Michele De Pascale e l'assessore regionale alla sanità. Eppure, le porte del palazzetto dello sport del Comune guidato dal Fabio Braglia che oltre a sindaco è anche presidente della Provincia nonché vicepresidente della CTSS, sono rimaste rigorosamente sbarrate sia al pubblico sia agli organi di stampa. In sostanza nelle forme di un evento privato. Una prima anomalia rispetto ad un principio di trasparenza amministrativa ma anche rispetto al corretto bilanciamento tra dibattito pubblico e logiche private, soprattutto su un tema di forte interesse pubblico come la sanità e la salute sul quale, riprendendo le parole ripetute in più occasione del sindaco Mezzetti, la trasparenza è fondamentale.
Altro elemento riguarda i contenuti stessi dell’incontro e il loro impatto sulla governance del territorio.
Secondo quanto dichiarato in più occasioni dallo stesso sindaco e presidente della CTSS Mezzetti proprio a Palagano avrebbero dovuto essere esposti agli amministratori pubblici invitati, i dettagli del delicato piano di riorganizzazione Policlinico-Baggiovara, al centro della discussione e del dibattito politico delle scorse settimane. Un dibattito che non sarebbe esistito prima di oggi, così come non sarebbe esistita l'anomala esposizione del Piano da parte del sindaco attraverso una intervista rilasciata alla Gazzetta solo a seguito delle anticipazioni e dei contenuti del piano stesso pubblicati da La Pressa. Ciò significa, e lo stesso sindaco lo ha dichiarato, che se non ci fossero state tali anticipazioni stampa che avrebbero obbligato il sindaco e presidente della CTSS ad esporre il piano prima sia dell'Ufficio di Presidenza della CTSS, dei giorni scorsi, sia dell'evento di Palagano, lo stesso piano, ad oggi, non sarebbe stato ancora reso noto pubblicamente e nelle istituzioni deputate quale è l'assemblea allargata ai sindaci, ovvero la CTSS, ancora da convocarsi. La stessa CTSS sotto il cui cappello viene promosso l'evento ibrido e ristretto di Palagano, rivolto agli amministratori locali.
Un vero cortocircuito istituzionale: il piano non è ancora stato formalmente discusso né illustrato all'interno di una seduta ufficiale e plenaria della CTSS, l'organismo istituzionale preposto che garantisce la presenza, l'informativa e il diritto di voto a tutti i sindaci della provincia, ma allo stesso tempo viene portato in anticipo all'interno di evento 'blindato' e non accessibile al pubblico e tantopiù chiuso anche alla informazione pubblica rappresentata dalla stampa.
E qui si innesta un'altra anomalia che in onore della trasparenza amministrazione, oltre che dell'opportunità politica, andrebbe chiarita. L’evento gode del patrocinio di ANCI, Federsanità e della SIMM (Società Italiana di Leadership e Management in Medicina). Si tratta di una società nata nel 2006 per, leggiamo dalla presentazione della società stessa, 'consolidare le funzioni manageriali nella professione medica' e 'si occupa attivamente di formazione per i dirigenti sanitari'. A presiedere la SIMM è Mattia Altini, l’attuale Direttore Generale dell'Ausl di Modena. Nel programma ufficiale di 'Salute Futura', tuttavia, Altini non compare sotto la veste di presidente dell'ente patrocinante, bensì come componente del Comitato Scientifico dell'evento, figurando esclusivamente con la sua carica istituzionale di Direttore Generale Ausl.
Il quadro si fa ancora più fitto scendendo al livello operativo: la segreteria organizzativa della due giorni di Palagano è stata affidata alla società Over srl di Cremona, azienda privata che, come risulta dai network di settore, opera in veste di partner consolidato della medesima SIMM presieduta da Altini.
Pur rimanendo nel campo delle legittime scelte organizzative e promozionali, la sovrapposizione di ruoli e di soggetti pubblici e privati, e la filiera dei soggetti coinvolti, il tutto sotto il cappello dela CTSS, genera inevitabili interrogativi quantomeno sul piano della trasparenza dell'azione amministrativa, che non possono essere liquidati con la conclusione dell'evento, peraltro in una località anomala anche per collocazione geografica ed accessibilità, ovvero a 63 km da Modena, di cui almeno la metà di strade montane.
È corretto che un evento promosso da un ente pubblico (CTSS) utilizzi una segreteria organizzativa privata strettamente legata alla società scientifica presieduta dal Direttore Generale della sanità pubblica locale, soggetto pubblico componente della stessa CTSS e dell'ufficio di presidenza insieme alle altre aziende sanitarie e ospedaliere e ai sindaci dei comuni capi distretto? Come vengono scisse e tutelate le funzioni pubbliche di programmazione da quelle private di formazione in capo ai medesimi soggetti? Da queste domande ne derivano altre, inevitabili, rispetto ai flussi finanziari. Che rapporti con sponsor privati come Edison (che di recente si è aggiudicata l'appalto dell'illuminazione pubblica per il comune di Modena) o l'azienda edile Tresse? O con la società privata che si occupata della segretaria organizzativa? Ricordiamo che si tratta di una due giorni, in una località lontana dal capoluogo e dalle sedi istituzionali, e che per questo comporta una spesa per i partecipanti oltra all'organizzazione di una accoglienza e hospitality.. Se non c'è stato modo di porre queste ed altre domande di merito direttamente nell'evento di Palagano, chiuso ufficialmente al pubblico e alla stampa, le stesse le poniamo qui, auspicando che le risposte arrivino dagli organi istituzionali e dagli amministratori coinvolti, senza doverle rincorrere o anticipare con indiscrezioni e anticipazioni, come è successo per il piano Policlinico - Baggiovara. Gi.Ga.