Policlinico di Modena, dopo la Palagano blindata tante domande irrisolte: quante case nei locali svuotati?

Mentre oggi si avvia alla chiusura la due giorni di Palagano sul tema sanità e sull'idea del sindaco Massimo Mezzetti e del Dg Ausl Mattia Altini di svuotare il Policlinico di Modena per creare un maxi polo ospedaliero a Baggiovara, restano sul tavolo tante domande senza risposta. Domande che toccano in modo importante la vita dei modenesi e che pongono seri interrogativi sull'offerta sanitaria pubblica nel futuro.

Il convegno blindato di Palagano, chiuso alla stampa e promosso da sponsor privati (Edison, Tresse e la Simm di Altini stesso), ha certificato l'asse che unisce Mezzetti-Altini-Baldino al presidente della Regione Michele De Pascale, colui che ha delegato il dirigente Ausl di elaborare il progetto 'svuotamento'. Ma al di là di questo, al di là delle perplessità espresse dai sindaci guidati da Giovanni Gargano e dell'argine che sta ponendo in modo solitario e coraggioso l'ex sindaco Gian Carlo Muzzarelli, non sono stati chiariti gli aspetti chiave della proposta.

Innanziutto le cifre. Dove pensa esattamente la Regione di recuperare i 550 milioni di euro di finanziamento per raddoppiare l'ospedale di Baggiovara? Una domanda posta anche da Modena Volta Pagina che ha puntualmente sollevato il rischio di una apertura indiscriminata al privato.

Mezzetti ha detto che i 550 milioni si aggiungeranno ai 320 milioni necessari a riqualificare il Policlinico.

A questi si aggiungono i 160 milioni per il nuovo ospedale di Carpi. Bene, davvero la Regione pensa di mettere in campo un miliardo di euro per Modena?

In secondo luogo l'operazione immobiliare. Mezzetti ha detto che nei locali svuotati al Policlinico di Modena si creeranno alloggi per medici e studenti. Quanti saranno questi alloggi? Quanti spazi verranno liberati?

Infine il tema sanitario. Mezzetti ha detto che il Policlinico di via del Pozzo risponderà alla media e bassa complessità, cioè all'80% della richiesta. Bene, ma per un Pronto soccorso cosa significa rispondere all'80%? Chi decide preventivamente la gravità di un paziente e la sua insondabile evoluzione clinica?

A queste domande Palagano non ha risposto. E se ha risposto, i modenesi non possono saperlo. Per 'trasparenza', come detto, la stampa è stata tenuta fuori dagli incontri.

Giuseppe Leonelli