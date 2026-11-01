Tragico schianto sulla via Emilia a Ponte Samoggia: muore una coppia di coniugi in moto

Una tragica vigilia di Ognissanti si è trasformata in tragedia sulle strade del bolognese. Nella serata del 31 ottobre, un violentissimo incidente stradale lungo la via Emilia Est, nei pressi della frazione di Ponte Samoggia al confine con la provincia di Modena, è costato la vita a marito e moglie di 57 e 50 anni, entrambi residenti ad Anzola dell'Emilia.



Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 18:30. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta sulla quale viaggiava la coppia stava percorrendo la statale quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, si è scontrata violentemente con una Fiat Panda all'altezza dell'intersezione con via Piumazzo. L'impatto è stato devastante, sbalzando i due coniugi dalla sella e lasciando i mezzi pesantemente danneggiati al centro della carreggiata.



I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con diverse ambulanze e l'elisoccorso abilitato al volo notturno, insieme alle squadre dei Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per i rilievi di legge. Per il conducente della moto, 57 anni, ogni tentativo di rianimazione è purtroppo risultato vano: l'uomo è deceduto sul colpo a causa dei traumi riportati.



Disperata anche la corsa per salvare la moglie di 50 anni. La donna è stata stabilizzata sul posto ed elitrasportata d'urgenza in condizioni critiche verso il pronto soccorso, ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo il tragico impatto, rendendo vano il prodigarsi dei medici.

Per consentire le complesse operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi scientifici finalizzati a stabilire l'esatta dinamica e le responsabilità del sinistro, il tratto della via Emilia interessato è rimasto completamente chiuso al traffico per diverse ore, provocando pesanti ripercussioni e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

