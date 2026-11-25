I dati sulla violenza di genere, forniti ieri dalla Procura, si sono intrecciati oggi con quelli della Provincia di Modena. Nella sala del consiglio provinciale di viale Martiri la presentazione fatta dal Procuratore della Repubblica di Modena Luca Masini davanti a studenti, assistenti sociali, rappresentanti istituzionali tra cui Questore e Prefetto, oltre al presidente della Provincia Fabio Braglia. Al centro i dati commentati dal Procuratore in relazione a Codice Rosso, maltrattamenti, basati sul numero di denunce presentate. In aumento sia per la consapevolezza dell'importanza della denuncia stessa, sia per le maglie sempre più strette della legge varata nel 2025 che fornisce ulteriori Dati (qui l'articolo), che forniscono un quadro limitato alle denunce e alle prese in carico.

Con riferimento ai dati della provincia nel primo semestre del 2026, sono 62 gli accessi di pazienti di sesso femminile nelle strutture di Pronto soccorso dell'AOU di Modena, dei quali 44 al Policlinico di Modena e 18 unità al Nuovo ospedale S. Agostino Estense di Baggiovara. Oltre un terzo degli accessi riguarda donne con meno di 35 anni di età. Gli accessi relativi a donne con cittadinanza non italiana ammontano complessivamente a 24 unità.

I dati afferenti alle due macrostrutture rappresentate dal Nuovo ospedale S. Agostino Estense di Baggiovara e dal Policlinico di Modena evidenziano 150 accessi di donne per violenza di genere nel 2025 (di cui 106 al Policlinico), il 37 per cento relativi a donne straniere. Si evidenziano inoltre: 140 accessi nel 2024, 143 nel 2023, 134 nel 2022 e 112 unità nel 2021. Con riferimento agli accessi avvenuti durante l’annualità 2025 si evidenzia che il 43 per cento riguarda donne con età inferiore ai 35 anni.

Inoltre, nel periodo 2021-2025, si evidenzia un numero complessivo di accessi al Sistema dei Pronto Soccorso/ CAU modenesi per violenza di genere quantificabile in circa 400 casi annuali, di cui 195 casi nel primo semestre del 2026, un dato che sembra consolidarsi nel tempo.

Infine il Centro LDV – Liberiamoci dalla Violenza, attivato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena per l’accompagnamento al cambiamento di uomini autori di violenza, ha registrato, dalla sua attivazione nel 2011 al 30 giugno 2026, la conclusione del percorso per 263 uomini.

Al 30 giugno 2026 gli uomini inseriti in un percorso di trattamento presso il Centro LDV erano pari a 70 unità. Le nuove prese in carico avvenute durante il primo semestre del 2026 ammontano a 43 unità.

Il numero dei contatti telefonici ricevuti dal Centro LDV, dal 2011 al 30 giugno 2026, ammonta a 2.138 unità. Si tratta prevalentemente di uomini (per avere informazioni e richiedere un appuntamento), di donne (per avere informazioni per possibili invii dei compagni/mariti) e di operatori dei servizi per eventuali invii.