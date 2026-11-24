Da mercoledì 25 novembre sarà operativa, all'interno del Palazzo di Giustizia di Modena, la “Sala di attesa protetta”, un ambiente riservato destinato ad accogliere minori, testimoni e persone offese in condizione di particolare vulnerabilità, come le vittime di violenza di genere, violenza domestica o stalking.

La decisione nasce dall’esigenza concreta di evitare che, durante l'attesa delle udienze nei corridoi o negli spazi comuni, le persone offese possano incrociare l’imputato o i suoi familiari.

Si tratta di una misura fondamentale per prevenire il fenomeno della cosiddetta “vittimizzazione secondaria”, tutelare la serenità psicologica delle persone coinvolte e garantire la genuinità delle testimonianze, in piena attuazione delle normative europee e nazionali, tra cui le disposizioni del “Codice Rosso” e il recente Protocollo operativo siglato tra Tribunale e Procura della Repubblica di Modena.

Per ottimizzare gli spazi del plesso giudiziario e dare una risposta tempestiva a questa necessità, il Tribunale ha ampliato la destinazione d'uso del locale già noto come “L’angolo dei piccoli” (realizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Comitato Pari Opportunità).

Grazie alle sue caratteristiche logistiche e di riservatezza, la stanza svolgerà così una doppia funzione regolamentata: continuerà ad accogliere i bambini accompagnati dai genitori e fungerà da riparo protetto per i soggetti vulnerabili prima, durante e dopo le attività di ascolto.

La sala sarà dotata di un’apposita segnaletica esterna e di un collegamento telefonico diretto con le aule d’udienza, le cancellerie (dibattimento e GIP) e il personale di vigilanza, assicurando così coordinamento e sicurezza costanti.

Per il presidente del Tribunale di Modena, Alberto Rizzo "l’attivazione di questa sala rappresenta un passo di civiltà giuridica e di attenzione concreta verso chi entra in un’aula di giustizia portando con sé il peso di un trauma o di una condizione di fragilità. Abbiamo voluto dare una risposta immediata e pragmatica per impedire che l'attesa di un'udienza si trasformi in un ulteriore momento di sofferenza . La giustizia non deve solo accertare i fatti, ma anche proteggere la dignità delle persone: con questo spazio, frutto di una sinergia virtuosa tra gli uffici giudiziari e l'avvocatura modenese, rendiamo il Tribunale un luogo più accogliente, sicuro e rispettoso dei diritti delle persone offese".

Le modalità dettagliate di prenotazione e gestione dei flussi saranno regolate da un apposito Protocollo operativo.