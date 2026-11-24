Da oggi è possibile ricevere le notizie quotidiane de La Pressa direttamente nella propria casella di posta elettronica, con una newsletter che ogni sera, alle 19.30, raccoglierà i principali articoli pubblicati dal giornale.

Un nuovo servizio pensato per offrire ai lettori un modo semplice e immediato per restare informati su quanto accade a Modena, in Emilia e sui principali fatti nazionali.

Iscrivendosi gratuitamente alla newsletter, si riceverà quindi il giornale per mail, per avere a disposizione, in un unico appuntamento serale, i fatti, le storie e gli avvenimenti che hanno segnato la giornata.

L'obiettivo è rendere ancora più diretto e costante il rapporto tra La Pressa e i suoi lettori, offrendo un ulteriore strumento per seguirci.

Per ricevere la newsletter è sufficiente iscriversi a questo link. Da quel momento, ogni sera, La Pressa sarà anche nella propria casella mail.