Su quanto dichiarato ieri sui social in riferimento alla indipendenza de La Pressa, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti interviene con una lettera aperta a Giuseppe Leonelli, direttore de La Pressa. La pubblichiamo integralmente con una breve risposta.

Caro Direttore,

ieri, commentando un tuo post, ho ironicamente sollevato qualche dubbio sull'indipendenza tua e della testata che dirigi. Hai interpretato le mie parole come un'allusione alla vostra indipendenza economica. Non era questo il senso della mia affermazione e credo sia giusto ed utile chiarirlo pubblicamente, anche per evitare che il confronto si sviluppi su un terreno diverso da quello sul quale intendevo porlo.

Ciò a cui facevo riferimento è l'indipendenza di giudizio, l'obiettività e la completezza dell'informazione che, a mio avviso, sono venute meno nel modo in cui La Pressa sta raccontando la vicenda relativa al futuro del Policlinico e dell'ospedale di Baggiovara.

Fin dall'inizio hai abbracciato una tua tesi. È assolutamente legittimo. Non pretendo certo che un direttore di giornale non abbia proprie opinioni, anche radicalmente diverse dalle mie. Quello che contesto è che, nella narrazione quotidiana di questa vicenda, mi pare si sia progressivamente affermato un metodo per cui non sono più le notizie a concorrere alla formazione di un giudizio, ma è il giudizio già formulato a orientare la selezione e la rappresentazione delle notizie.

Ti faccio tre esempi concreti, tutti riferiti alla seduta di ieri del Consiglio provinciale.

Il primo riguarda il mio alterco con la consigliera di Fratelli d'Italia, Elisa Rossini. Hai pubblicato uno stralcio dell'audio nel quale le rispondo con toni obiettivamente alterati. Non ho difficoltà a riconoscerlo e mi assumo la responsabilità dei toni che ho utilizzato. Ma non hai riportato l'intervento con cui la consigliera, replicando alla mia risposta al suo ordine del giorno, mi aveva rivolto, con toni altrettanto accesi, una serie di espressioni che ho ritenuto offensive.

Riportare anche quella parte non avrebbe necessariamente giustificato la mia reazione, ma avrebbe certamente consentito ai tuoi lettori di comprenderne il contesto e di esprimere un giudizio più compiuto sull'accaduto.

Il secondo esempio riguarda il merito del dibattito. Nel corso della stessa seduta sono intervenuti, con argomentazioni convergenti con la posizione da me espressa, i sindaci di Carpi e Castelfranco, Riccardo Righi e Gianni Gargano, il sindaco di Castelnuovo Rangone, nonché segretario provinciale del Partito Democratico Massimo Paradisi, e il presidente della Provincia Fabio Braglia.

In particolare, i sindaci di Carpi e Castelfranco erano stati rappresentati nei giorni precedenti sulle pagine del tuo giornale come oppositori della linea che sto portando avanti. Mi sarei aspettato che le loro prese di posizione di ieri trovassero altrettanto spazio nella cronaca del dibattito. Così non è stato.

Il terzo esempio riguarda proprio il modo in cui hai dato conto del mio intervento in Consiglio provinciale. Mi si potrebbe obiettare, e formalmente a ragione, che La Pressa lo ha pubblicato integralmente. Sappiamo entrambi che la pubblicazione integrale di un lungo intervento, se non accompagnata da un lavoro giornalistico di sintesi e contestualizzazione, può avere l'effetto di limitarne la comprensione. La differenza è tra rendere disponibile un'informazione e renderla effettivamente fruibile.

Perché, dunque, in questo caso si è rinunciato a quel lavoro giornalistico di sintesi e approfondimento che, invece, viene puntualmente svolto per altre dichiarazioni e prese di posizione sulla stessa vicenda? Mi viene il dubbio che una restituzione puntuale delle mie argomentazioni avrebbe reso più difficile ricondurle alla chiave interpretativa adottata dal tuo giornale.

La pubblicazione integrale rischia così di diventare una sorta di alibi: formalmente nulla è stato omesso, ma nella sostanza si è rinunciato a rendere effettivamente fruibile l'informazione. Un modo, a mio avviso, per assolvere formalmente al dovere di informare senza esercitarlo pienamente.

Sono tre esempi, diversi tra loro ma riconducibili a quello che considero un medesimo metodo: selezionare dichiarazioni, prese di posizione, stralci di interventi, passaggi di documenti, talvolta persino singole parole, privilegiando ciò che concorre a dimostrare la fondatezza della propria tesi e lasciando in secondo piano ciò che potrebbe metterla in discussione.

Credo che ci sia una differenza sostanziale tra avere una chiave di lettura della realtà e leggere la realtà esclusivamente attraverso quella chiave.

È su questo che mi permetto di esprimere una critica al tuo modo di esercitare l’informazione. Non sulla tua libertà di opinione, né tantomeno sulla tua indipendenza economica.

Mi auguro, peraltro, che anche questa mia critica non venga interpretata come una sorta di delitto di lesa maestà.

Ho talvolta la sensazione che si sia affermata una concezione piuttosto singolare del confronto pubblico, secondo la quale tutti hanno il diritto di criticare il sindaco, anche con parole molto dure, mentre al sindaco non sarebbe riconosciuto il medesimo diritto nei confronti di un direttore di giornale o di un esponente dell'opposizione, pena essere immediatamente tacciato di arroganza o di aggressività.

Sono consapevole delle responsabilità che derivano dal ruolo istituzionale che ricopro e del dovere di misura che questo comporta. Ma la responsabilità istituzionale non può tradursi nella rinuncia al diritto di critica o nella passività a qualunque accusa spesso al limite della diffamazione.

Non rivendico alcuna immunità dalle critiche. Al contrario, considero la libertà di stampa, il pluralismo dell'informazione e il controllo sull'operato di chi amministra elementi irrinunciabili della vita democratica. Rivendico, però, anch'io il diritto di esprimere un giudizio critico, nel rispetto delle persone e delle rispettive funzioni.

La vicenda del futuro della sanità modenese è troppo importante per essere ridotta a una contrapposizione tra persone, a una conta tra sostenitori e oppositori o alla ricerca quotidiana di elementi che confermino una tesi precostituita.

Merita un confronto serio, approfondito, fondato sulla conoscenza dei fatti e sulla completezza delle informazioni.

Non ti chiedo, dunque, di condividere le mie opinioni, né di rinunciare alle tue. Ti chiedo semplicemente di offrire ai tuoi lettori tutti gli elementi utili perché possano maturarne una propria, anche diversa dalla mia e dalla tua.

Perché il compito dell'informazione non dovrebbe essere quello di dimostrare ai lettori che il giornalista ha ragione, ma quello di mettere i lettori nelle condizioni di ragionare con la propria testa.

Credo che sia questo, in fondo, il valore più autentico di un'informazione libera e indipendente.

Un cordiale saluto.

Massimo Mezzetti

Gentile sindaco,

apprezzo la Tua lettera e grazie per aver chiarito il senso delle Tue parole sulla 'indipendenza' de La Pressa. Sgombrato il campo dagli inesistenti 'interessi esterni' del nostro giornale, non posso che apprezzare il rigore logico e formale del Tuo intervento, pur non condividendone il merito. Sulla questione del riordino della sanità e conseguente svuotamento del Policlinico continuo a pensare che il Tuo progetto abbia gravi risvolti negativi per Modena e per i Modenesi. Il ridimensionamento dell'offerta ospedaliera in nome del risparmio perchè - se vogliamo essere onesti - di questo parliamo, anche qualora necessario per far quadrare i bilanci della Regione Emilia Romagna, credo vada combattuto e non sostenuto, anzi di più, promosso in prima persona, da un sindaco. Su questa ferma convinzione si basa la linea editoriale de La Pressa. Sui tre esempi specifici che riporti, posso dire che oggi stesso pubblicheremo il video dell'intervento antecedente al Tuo di Elisa Rossini (le parole pronunciate in concomitanza non sono state registrate dall'audio istituzionale della Provincia) e daremo anche conto delle parole in gran parte favorevoli dei sindaci di centrosinistra. Entrambi gli argomenti erano già previsti per la giornata odierna. Sulla critica alla pubblicazione integrale del Tuo intervento credo la Tua tesi sia invece un po' tirata.

Detto questo non sfuggo dalla critica generale. Tu affermi che 'il compito dell'informazione non dovrebbe essere quello di dimostrare ai lettori che il giornalista ha ragione, ma quello di mettere i lettori nelle condizioni di ragionare con la propria testa'. Una affermazione piuttosto roboante e sulla quale è difficile a prima vista non concordare. Personalmente però ritengo che i lettori possano farsi un'opinione attraverso una pluralità di punti di vista, anche radicali. Se La Pressa avesse il monopolio della informazione modenese, concorderei sulla necessità di evitare tagli netti rispetto ai fatti. Ma La Pressa è una delle tante voci in campo e credo che, anche per questo, possa, anzi debba, permettersi di offrire letture proprie, anche decise o controcorrente. Come accennavo ieri, quando mi guardo allo specchio, a fine giornata, non mi chiedo se sono stato equilibrato o superpartes, ma se ho fatto in coscienza ciò che ritenevo giusto. Rispondere a volte non è facile, ma la buonafede, pur con la severità con cui mi tratto, me la riconosco quasi sempre. Questo approccio per me vale per il giornalismo e - in fondo - come regola di vita.

Ti ringrazio nuovamente per la Tua lettera.

Giuseppe Leonelli