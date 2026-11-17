Occorre essere chiari e non giocare con le parole. Se il piano Mezzetti dovesse davvero compiersi, il Policlinico di Modena chiuderà. Quello che resterà aperto sarà un ospedale cittadino che non potrà più chiamarsi 'Policlinico'.

La chiarezza è importante, perchè nel fiume di parole dette, nel susseguirsi di incontri a porte chiuse, aperte o semichiuse, si rischia di perdere di vista il centro della questione. Svuotando il nosocomio di via del Pozzo dei propri reparti di eccellenza e rendendolo a servizio solo delle esigenze sanitarie legate alla bassa e media complessità, con a fianco alloggi per medici e infermieri, quella struttura non sarà più un Policlinico. Il Policlinico, inteso come lo intendiamo oggi non esisterà più. Certo, nel piano del sindaco di Modena si creerà un 'nuovo Policlinico' a Baggiovara, ma questo lo si vedrà e si vedrà anche quante davvero saranno le risorse messe in campo.

Ecco, oggi, questo scenario, incredibilmente, non è contrastato da nessuno nel centrosinistra. I più temerari - come è avvenuto ieri sera a Vignola - chiedono 'condivisione' e 'tempo', ma nessuno in casa Pd-M5S-Avs, si fa portavoce di un deciso "no" a questo svuotamento. Eppure il 'no' che arriva dai cittadini di Modena è chiaro. E non solo dai piedi della Ghirlandina si leva la protesta, ma anche da tutta la zona nord della Provincia e dall'area di Castelfranco che si è vista nel recente passato, chiudere il proprio ospedale proprio con la promessa di poter contare sull'eccellenza del Policlinico. Eppure quella voce non è raccolta da nessuno nella maggioranza che Governa il territorio, anzi nell'incontro di domenica il sindaco Gargano e la collega Rebecchi di Ravarino hanno applaudito Mezzetti.

Voci critiche arrivano - come detto - da una fetta di Fdi, da Forza Italia e da alcuni esponenti Lega e dai Comitati. Il resto è silenzio. Silenzio sull'addio all'11esimo miglior ospedale italiano. Così, come se dire addio a un Policlinico fosse paragonabile al dover assistere alla chiusura di una tabaccheria. Con tutto il dovuto e sacrosanto rispetto per le tabaccherie.

Giuseppe Leonelli