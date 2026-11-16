Piano Policlinico: i direttori commissariano la politica e Mezzetti capitalizza la ‘timidezza’ del Pd

Il dibattito degli ultimi due mesi sul piano di ridimensionamento del Policlinico e potenziamento di Baggiovara, deciso e presentato prima del passaggio formale nella Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria (CTSS), prevista solo per metà dicembre, mette a nudo due elementi strettamente intrecciati: da un lato il ribaltamento del tradizionale processo decisionale, in cui era la politica che decideva e i manager che eseguivano, dall'altro, la capacità del sindaco e presidente della CTSS Massimo Mezzetti di inserirsi nel vuoto decennale di programmazione lasciato dal PD, per capitalizzare politicamente la svolta rappresentata dal piano Policlinico - Baggiovara, intestandola a suo nome, mettendoci il cappello.

Mezzetti è passato da interprete politico di un piano già programmato a Bologna, a protagonista modenese del piano stesso, e addirittura della visione che lo accompagnerebbe. Con un altro effetto, per lui tutt'altro che collaterale: marcare una netta discontinuità con il passato rappresentato dal suo predecessore Gincarlo Muzzarella, sia sullo scranno di sindaco di Modena, sia su quello della CTSS.

C'era una volta un tempo in cui la programmazione sanitaria seguiva un percorso istituzionalmente e politicamente lineare: partiva da una riflessione politica nelle sedi istituzionali, generava un indirizzo, una discussione, un confronto all'interno e tra i territori, e da questi generava, come successe per l'ultima volta nel 2011, il Piano Attuativo Locale (PAL), ovvero la cornice provinciale di indirizzo e di programmazione di politica sanitaria. Solo successivamente calava al suo interno i singoli interventi e i piani specifici. Oggi il paradigma è completamente rovesciato a causa di una politica di governo regionale e provinciale che con i suoi personaggi, ha rinunciato al proprio stesso ruolo e al primato della politica stessa, lasciando spazio ai tecnici, lasciando loro non solo il piano esecutivo ma anche quello della programmazione. Del resto, in provincia di Modena, la politica al governo ha congelato il PAL e ha tradito, nel metodo e nel merito, quella cornice e quell'orizzonte da lei stessa disegnate.

Oggi si parte direttamente dai piani tecnici e dai singoli interventi (il nuovo Policlinico, lo svuotamento e il riassetto con Baggiovara) per poi raccontare di essere pronti ad inserirli a posteriori dentro una cornice programmatica tutta da riscrivere, con tempi ormai incompatibili con le esigenze attuali.

A certificare questo passaggio di consegne dalla politica ai tecnici è stato lo stesso percorso seguito nell'ultimo mese per la presentazione del Piano Policlinico-Baggiovara, svolto totalmente al di fuori dai canali e dalle sedi istituzionali.

Da un intervista stampa del sindaco Mezzetti, dichiaratamente indotta dalla necessità di intervenire dopo le informazioni che sul piano erano state anticipate in anteprima da La Pressa.

Successivamente il piano è stato illustrato a Palagano, in un appuntamento politicamente ed istituzionalmente ibrido, in una sede anomala scomoda e inconcepibile se non fosse stata nel comune amministrato dal vicepresidente dalla CTSS Fabio Braglia. Un evento a porte chiuse anche ai giornalisti, nonostante fosse promosso dalla CTSS, dove i manager della sanità, rappresentati su tutto dal Direttore Generale dell'Ausl Altini, lì presente nei fatti anche come presidente della SIMM, l'associazione che si occupa di formazione di manager e amministratori nel campo della sanità, hanno presentato e spiegato il piano, e la loro visione, ai politici. Non l'inverso. E non è finita lì. Il piano, anziché nella sede istituzionale della CTSS, è stato presentato, alla presenza di Mezzetti, in due eventi organizzati dal PD. Il primo a Modena, alla Polivalente San Damaso, il secondo a Castelfranco.

Proprio nella serata di Castelfranco, Mezzetti ha definito l’evento di Palagano un 'momento alto di confronto'. Considerazione sposata appieno dall’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi che in linea con quanto affermato in risposta a La Pressa alcuni giorni fa dal presidente della Regione De Pascale, ha confermato il piano e consacrato Mezzetti, insieme ai due direttori generali, come protagonista di un progetto di prospettiva e visione.

Un cortocircuito politico reso possibile dal secondo elemento emerso in manera plastica dal dibattito di questo ultimo mese vuoto lasciato da oltre dieci anni di mancato aggiornamento del PAL, che lo stesso Mezzetti, a Castelfranco, ha definito con elegante eufemismo 'timidezza politica' di chi fino ad ora ha amministrato. Ennesima, seppur indiretta, frecciata al PD e al suo predecessore. Un decennio in cui l'anomalia tutta modenese del 'doppione' tra Policlinico e Baggiovara è rimasta congelata al Pal 2011 mai aggiornato dallo stesso PD che oggi ne invoca la riscrittura.

Un'inerzia di cui Mezzetti, da neo-presidente della CTSS e al vertice del soggetto di indirizzo e di programmazione della sanità provinciale, ha saputo abilmente approfittare. Sposando e facendosi interprete del piano tecnico regionale targato Altini-Baldino, l'attuale sindaco ha messo a segno un'operazione dal doppio vantaggio strategico: da un lato offre alla Regione Emilia-Romagna la sponda politica ideale per attuare a Modena i propri piani di riorganizzazione e razionalizzazione della spesa; dall'altro ritaglia per sé stesso il ruolo dell''uomo forte' e protagonista, capace di imprimere una scossa epocale, capace di mettere a nudo i vuoti del PD. Un partito che oggi invoca con urgenza un nuovo PAL nella consapevolezza di essere stato il partito di governo che per oltre dieci anni lo ha abbandonato e bypassato, navigando a vista e procedendo per scelte a macchia di leopardo — come la decisione, calata dall'alto e approvata nel 2020, nella CTSS presieduta da Giancarlo Muzzarelli, di prevedere due ospedali dello stesso livello a Carpi e a Mirandola, smentendo il PAL del 2012 che li poneva, anche in vista del già previsto nuovo ospedale a Carpi, su due livelli distinti.

Da questo passato nasce tutto l’imbarazzo e l'indecisione attuale dei dem modenesi, schiacciati tra il peso della propria inerzia decennale e l’attivismo di un 'uomo nuovo' per e alle politiche sanitarie come Mezzetti, che oggi può permettersi di scavalcare le sedi istituzionali e di dettare l'agenda supportato dai tecnici di provenienza regionale come Altini e Baldino che l'agendo la dettano davvero. In definitiva, la politica modenese di ieri e di oggi, a trazione PD, non può che piangere se stessa: se oggi la tecnica comanda sulla politica e se Mezzetti può intestarsi il merito di aver sbloccato un futuro della sanità locale che non può attendere oltre, è solo perché la politica ha rinunciato al proprio primato.

Gianni Galeotti