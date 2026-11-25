"E' evidente che il progetto presentato dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti che prevede un depotenziamento del Policlinico di Modena avrebbe ricadute negative su Bastiglia. Anzi Bastiglia, primo Comune a nord di Modena, sarebbe la realtà più colpita da questo svuotamento. Mi chiedo dunque quale sia la posizione del nostro sindaco Francesca Silvestri e perchè in queste settimane non abbia espresso alcun parere a riguardo". A porre la questione è lo storico consigliere di opposizione a Bastiglia, Gerardo Maffei.

"Due settimane fa a Castelfranco si è tenuto un incontro con il sindaco di Modena Mezzetti e l'assessore regionale alla sanità Fabi - continua Maffei -. Erano presenti tutti i sindaci dell'Unione del Sorbara, ma non il sindaco di Bastiglia. Poichè parliamo di un tema così delicato e che riguarda la salute di tutti crediamo sia necessario che tutta la giunta comunale bastigliese si esprima per bloccare questo processo che farà sparire molti dei servizi oggi offerti dal Policlinico. Se in via del Pozzo non verrà più garantita l'emergenza chirurgica e specialistica è evidentemente un problema per i bastigliesi. Chiediamo dunque una assemblea pubblica e una conseguente presa di posizione del sindaco. Sorprendentemente i sindaci di Castelfranco e Ravarino quel giorno si sono espressi a favore del piano, speriamo davvero che questo approccio non sia seguito da Bastiglia".