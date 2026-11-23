Sono in arrivo anche a San Cesario sul Panaro i nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti, che sostituiranno progressivamente quelli attualmente presenti sul territorio comunale. Il rinnovo delle dotazioni, previsto dalla gara per l'affidamento del servizio, interesserà le 76 isole ecologiche di base, con circa 400 nuovi contenitori dotati di tecnologia digitale e apribili con la nuova Carta Smeraldo. La nuova Carta Smeraldo, in formato fisico e virtuale, sarà inviata per posta agli oltre 3.400 utenti domestici e non domestici del Comune, insieme alle informazioni necessarie per utilizzare i nuovi strumenti.

In vista della sostituzione, l'Amministrazione Comunale ha lavorato insieme al Gruppo Hera per rivedere la sistemazione delle isole ecologiche. "Il rinnovo dei cassonetti è un intervento già previsto dalla gara per la gestione del servizio, ma abbiamo voluto cogliere questa occasione per lavorare anche sulla disposizione delle isole ecologiche sul territorio – spiega il Sindaco Francesco Zuffi –. Insieme a Hera abbiamo verificato le situazioni che nel tempo avevano evidenziato maggiori criticità, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, cercando di introdurre miglioramenti concreti nella collocazione e nell'organizzazione dei punti di raccolta. Si tratta di interventi puntuali, che non cambiano l'impianto generale del servizio, ma che possono contribuire a renderlo più funzionale e vicino alle esigenze della comunità".

I nuovi cassonetti riguarderanno la raccolta di indifferenziato, plastica e lattine, carta e potature. La novità più importante riguarda le campane del vetro, che saranno sostituite con nuovi contenitori, mentre per la raccolta dell'organico non sono previste modifiche. Tutti gli altri contenitori oggetto di sostituzione saranno informatizzati e potranno essere aperti anche attraverso lo smartphone.

Nei nuovi cassonetti dell'indifferenziato sarà possibile conferire sacchetti da 30 litri, più grandi rispetto a quelli attualmente utilizzabili. A partire dal 2027 aumenterà quindi leggermente il quantitativo minimo annuo di rifiuti indifferenziati conferibili. I conferimenti di plastica, carta e potature resteranno invece illimitati e compresi nella tariffa.

La sostituzione dei circa 400 contenitori avverrà gradualmente a partire dal 30 novembre e proseguirà per tutto il mese di dicembre, iniziando dalle frazioni di Sant'Anna e Altolà per poi interessare il resto del territorio. Le isole ecologiche a servizio del centro storico saranno rinnovate nei primi giorni del 2027. Durante la fase di transizione, la vecchia Carta Smeraldo continuerà a funzionare per aprire i cassonetti già presenti, fino alla loro sostituzione.

Nelle zone in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta, nel forese e nelle aree artigianali e industriali, non sono previste modifiche al servizio e alle relative dotazioni. Anche gli utenti di queste zone riceveranno tuttavia la nuova tessera, utilizzabile per accedere alla stazione ecologica e per aprire i nuovi cassonetti.