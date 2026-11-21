Questa notte, alle 3 circa, in piazza Vittoria di Fanano, ignoti hanno fatto esplodere attraverso l'utilizzo di un ordigno rudimentale tipo 'marmotta' lo sportello bancomat della filiale Bpm. La somma di denaro contenuta è bruciata nell'esplosione e i ladri se ne sono andati a mani vuote.

L'area è stata messa in sicurezza, mentre i Vigili del Fuoco verificheranno eventuali lesioni agli edifici limitrofi. Indagini a cura del Nucleo Operativo della Compagnia di Pavullo e della Stazione di Fanano che stanno acquisendo informazioni, telecamere ed altro.

Foto archivio