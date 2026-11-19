A inizio ottobre 2026, a quattro anni dall’ultimo episodio, un gatto selvatico europeo (Felis silvestris) è stato nuovamente ripreso da una fototrappola dell’associazione Wild Apennines nel territorio comunale di Fiumalbo, nel Parco regionale del Frignano. Pur non essendo l’unica presenza della specie nota in regione, si tratta di un evento di notevole rilievo naturalistico, considerata l’elusività dell’animale.

Il filmato è stato sottoposto agli esperti del Museo di Storia Naturale della Maremma, che porta avanti il progetto nazionale “Biologia e conservazione del gatto selvatico in Italia”. Dopo averlo visionato, il Museo ha confermato che l’animale ripreso presenta le caratteristiche morfologiche tipiche del gatto selvatico europeo. Secondo la classificazione adottata dal progetto, il dato è stato registrato con il codice C2, mentre il C1 è riservato agli esemplari per i quali esiste anche una conferma genetica.

Il gatto selvatico è un animale solitario ed elusivo, che vive nei boschi e, dopo anni in cui è stato a rischio di estinzione, anche a causa della caccia per la sua pelliccia, sta tornando a farsi vedere, soprattutto grazie alle fototrappole dei ricercatori, destinate in primo luogo al monitoraggio dei lupi.

Essendo il gatto selvatico un animale territoriale, il nuovo filmato, registrato a distanza di anni e nello stesso settore, conferma la presenza stabile della specie nell’area. L’associazione precisa che, al momento, si tratta dell’unico esemplare individuato in quest’area e che non ci sono evidenze di riproduzione, pur senza escludere che altri individui vivano nei territori limitrofi. “Qui siamo tra le zone più selvagge dei nostri Appennini, tra canaloni, fitti boschi e dirupi. Individuare altri esemplari è un’ardua impresa”, spiegano da Wild Apennines. Non a caso il felino è soprannominato “lo spettro dei boschi”.