Un traguardo straordinario per Maria Borghi, che il 16 novembre ha spento 100 candeline, circondata dall'affetto dei figli e della famiglia. A renderle omaggio anche il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini, che le ha portato gli auguri della comunità. Nata il 16 novembre 1926 a Crespellano, nel Bolognese, Maria ha attraversato un secolo di storia, vivendo momenti felici e prove difficili.

Ultima di cinque figli, cresce in una famiglia di contadini, imparando fin da bambina il valore del lavoro e della famiglia. L'infanzia è segnata dalla prematura perdita della mamma, mentre gli anni della guerra portano tanta angoscia per i suoi tre fratelli, fatti prigionieri e fortunatamente tornati tutti a casa.

Nel 1954 sposa Pietro Cremonini e si trasferisce a Casalecchio di Reno. Dalla loro unione nascono Fabio, nel 1955, e il secondo figlio Giorgio nel 1956. Una vita semplice, fatta di sacrifici, lavoro e tanto amore per la famiglia. Maria affianca il marito nel mestiere di materassaio, occupandosi anche della casa e dei figli. Nel 2004 perde il suo amato Pietro, ma trova sempre nei figli un punto di riferimento e tanto affetto. Dal 2020 vive a Cavezzo, a casa del figlio, dove oggi festeggia questo compleanno davvero speciale.

A Maria, oggi, l'abbraccio della sua famiglia e gli auguri del sindaco Stefano Venturini, a nome di tutta la comunità di Cavezzo.