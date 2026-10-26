Cavezzo, festa per i 105 anni di Nives Carletti

Centocinque anni di vita, di ricordi e di esperienze: un traguardo straordinario che tutta Cavezzo celebra con affetto. Domenica 25 ottobre Nives Carletti, la cittadina più longeva del Comune, ha festeggiato il suo compleanno ricevendo anche gli auguri dell’Amministrazione comunale.

Per l’occasione, il sindaco Stefano Venturini le ha consegnato un riconoscimento a nome dell’intera cittadinanza.

Nel messaggio dedicato a Nives, l’Amministrazione ha voluto sottolineare il valore della sua lunga esperienza: un patrimonio prezioso di memoria e tradizioni, capace di tenere unite le generazioni e di ricordare quanto la storia di una comunità sia fatta, prima di tutto, delle persone che ne sono parte.

'Festeggiare i 105 anni di Nives è una gioia per tutta Cavezzo – dichiara il sindaco Stefano Venturini –. Nel consegnarle questo riconoscimento ho voluto portarle idealmente l’abbraccio di tutto il nostro paese. Una vita così lunga custodisce ricordi, affetti ed esperienze che meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Occasioni come questa ci ricordano quanto siano preziose le persone anziane e quanto sia importante far sentire loro la nostra vicinanza. A Nives rivolgo, a nome dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, gli auguri più affettuosi, perché possa vivere questo compleanno nella serenità e nel calore delle persone che le vogliono bene'.