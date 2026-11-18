La Giunta comunale ha approvato il 5 novembre, con apposita delibera, la convenzione con l’Associazione di secondo livello Insieme per gli Altri APS, in qualità di soggetto attuatore, e il Centro d’Ascolto Caritas di Pavullo – Parrocchia San Bartolomeo, per la realizzazione del progetto. Le risorse necessarie, pari a circa 31mila euro, erano state stanziate dal Consiglio comunale nella seduta del 29 ottobre, nell’ambito della variazione di bilancio.

Chi può accedere

L’iniziativa è rivolta ai cittadini singoli e ai nuclei familiari residenti nel Comune di Pavullo nel Frignano che si trovino in condizioni di bisogno e che, a causa del rincaro delle bollette di luce e gas, incontrino difficoltà nel sostenere le spese essenziali. Per questa edizione potranno presentare domanda i cittadini con un ISEE fino a 30.000 euro. Il contributo sarà destinato a sostenere le spese per le utenze energetiche già pagate, relative al periodo compreso tra il 1° novembre 2025 (bolletta di dicembre 2025) e maggio 2026 (bolletta di giugno 2026). L'importo assegnato varierà in base alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica, con un minimo di 160 euro per i nuclei di una o due persone con ISEE pari a 30.000 euro e un massimo di 410 euro per i nuclei con più di cinque componenti e ISEE fino a 5.000 euro.

Presentazione domande ed erogazione contributi

Il sostegno verrà erogato attraverso tessere prepagate utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità nei supermercati convenzionati indicati sulle tessere. Le domande potranno essere presentate dal 19 novembre al 3 dicembre 2026. Il modulo dovrà essere scaricato dalla pagina del sito web del Comune di Pavullo nel Frignano o dalla pagina Facebook dell’Associazione Insieme per gli Altri, compilato in ogni sua parte e consegnato in formato cartaceo presso uno dei seguenti punti: • Centro d’Ascolto Caritas di Pavullo: mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12. • Associazione Insieme per gli Altri, presso la Casa del Volontariato, in via Dorando Pietri 2: lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. • Ufficio URP del Comune di Pavullo, in piazza Montecuccoli 1: dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17. Tutte le informazioni sulle modalità di accesso al contributo e sulla documentazione necessaria saranno disponibili insieme al modulo di domanda pubblicato sui canali ufficiali del Comune di Pavullo e dell’Associazione Insieme per gli

'Energie in Rete è un progetto al quale teniamo particolarmente e che portiamo avanti dal 2022, soprattutto in un periodo dell’anno, quello che precede le festività natalizie, in cui le difficoltà economiche possono farsi sentire ancora di più – dichiara il sindaco Davide Venturelli –. Con questo intervento vogliamo essere vicini alle persone e alle famiglie che stanno affrontando le conseguenze dell’aumento del costo dell’energia, offrendo un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane. È un lavoro che possiamo realizzare anche grazie alla collaborazione con Insieme per gli Altri e con il Centro d’Ascolto Caritas, realtà fondamentali per intercettare i bisogni e accompagnare le persone che si trovano in situazioni di fragilità'.