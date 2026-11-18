C'è un dato che più di ogni altro racconta il cambiamento in atto nell'Appennino modenese e l'inversione di tendenza avvenuta negli ultimi 30 anni per quanto riguarda la popolazione residente. Il fluso che portava persone a lasciare l'appennino per abitare nei grossi centri della pianura si è invertito. La fuga avviene dai centri della pianura vero le aree montane o collinari. L'area montana dell'Unione Terre di Castelli, composta dai comuni di Guiglia, Zocca e Montese, è oggi la seconda realtà d'Italia per crescita della popolazione. Un risultato che emerge dal 'Rapporto Montagne Italia 2026' di UNCEM, il volume di oltre 1.200 pagine che verrà presentato in anteprima nazionale domani, 19 novembre, alle ore 16 nella sala consiliare del municipio di Zocca. Oggi, nel corso di una conferenza stampa organizzata nella sede della Provincia di Modena, l'illustrazione dei risultati principali che emergono dal rapporto.

La scelta di Zocca per ospitare in convegno nazionale non è casuale. Secondo il rapporto, l'unità territoriale rappresentata dalla montagna delle Terre di Castelli conta nel 2026 12.576 abitanti, con una crescita del 6,2% rispetto al 2021 e un tasso migratorio tra il 2024 e il 2025 pari a +22,7 per mille. Numeri che la pongono alle spalle soltanto dell'Appennino Paolano calabrese tra tutte le aree montane italiane.

Il dato assume ancora maggiore rilevanza se inserito nel quadro nazionale delineato da UNCEM. Le montagne italiane, infatti, non sono più soltanto sinonimo di spopolamento e fragilità: tra il 2019 e il 2025 hanno registrato un saldo migratorio positivo di 174.274 nuovi abitanti netti. Solo negli ultimi due anni il saldo è stato di oltre 72mila residenti in più. Una tendenza che interessa in particolare il Nord Italia e che mostra come sempre più famiglie e lavoratori scelgano di trasferirsi nelle aree alpine e appenniniche.

Tra i casi più significativi c'è proprio quello di Zocca. 'Il Rapporto Montagne di UNCEM mette in evidenza numeri che conosciamo bene: l'Appennino è sempre più attrattivo, e tante famiglie in età lavorativa, spesso con figli in età scolastica, tornano a vivere nei nostri Comuni', sottolinea il sindaco Federico Ropa. 'A Zocca, dal 2021 ad oggi registriamo uno straordinario aumento della popolazione residente, superiore al +8,1%, con oltre 370 nuovi residenti che ci portano a sfiorare i 5.000 abitanti. È chiaro che risulta determinante in questa fase investire al massimo nei servizi e nelle infrastrutture per i cittadini'.

Per il primo cittadino il tema ora è accompagnare la crescita con adeguate risorse. Ropa richiama infatti anche la necessità di superare alcuni meccanismi finanziari che penalizzano i piccoli comuni delle aree interne: 'Altrettanto fondamentale è l'eliminazione del Fondo di Solidarietà Comunale per i Comuni delle aree interne, che solo a Zocca drena oltre 800mila euro all'anno verso altri Comuni meno virtuosi'.

L'evento di domani rappresenta anche un riconoscimento per il ruolo dell'Emilia-Romagna nelle politiche dedicate alle aree montane. 'È importante che l'anteprima del Rapporto Montagne 2026 si svolga in Emilia-Romagna', afferma il presidente di UNCEM Emilia-Romagna, Emanuele Ferrari. 'Il documento fotografa la situazione di tutto il Paese, ma la nostra regione è un traino per lo sviluppo delle aree interne, dei Comuni montani e delle Unioni montane'. Ferrari evidenzia inoltre il lavoro svolto sul fronte del riordino istituzionale e delle collaborazioni con Regione e Assemblea legislativa, spiegando che 'questo significa rilanciare su un piano politico e di progetto il valore delle aree montane e proporlo come modello nazionale di sviluppo sostenibile'. E conclude: 'I dati che presentiamo a Zocca sono la conferma di un trend di crescita della consapevolezza di ciò che le aree montane possono dare per il futuro del Paese'.

A guardare con interesse ai numeri del rapporto è anche il presidente dell'Unione Terre di Castelli, Iacopo Lagazzi, che legge nella crescita demografica una svolta dopo anni difficili. 'La montagna torna a crescere e l'area montana dell'Unione Terre di Castelli si distingue per un significativo aumento dei residenti: un'inversione di tendenza che dà fiducia al futuro dei nostri territori', osserva. Ma la sfida, aggiunge, è appena iniziata: 'Ora si gioca la partita più complessa: creare le condizioni perché chi sceglie di vivere in montagna, vi possa restare. Per questo stiamo investendo sui servizi, dalla scuola al welfare, ma occorrono maggiori investimenti nazionali per garantire sanità, trasporti e opportunità di lavoro'.

Un tema che va oltre i confini dell'Appennino e riguarda l'intero territorio provinciale. 'Perché se sta bene la montagna, sta bene anche la pianura. La sua rinascita è un'opportunità per tutti', conclude Lagazzi.

Nella foto, la locandina del Convegno e, in conferenza stampa, da sinistra il presidente regionale Uncem Emilia-Romagna Emanuele Ferrari, il sindaco di Zocca Federico Ropa, il presidente dell'Unione Terre di Castelli Jacopo Lagazzi