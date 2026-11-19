"Quando parliamo di sanità non parliamo soltanto di edifici, investimenti o numeri. Parliamo delle nostre famiglie. Dei nostri figli. Dei nostri genitori. Dei nostri anziani. Parliamo della tranquillità di sapere che, quando ne abbiamo bisogno, c’è un ospedale vicino a casa, con medici, infermieri e servizi in grado di prendersi cura di noi. Sono passati dodici anni dalle prime promesse sul nuovo ospedale di Carpi. Dodici anni di attesa per una città che merita risposte. Oggi, mentre si annunciano investimenti da 550 milioni di euro per Baggiovara, abbiamo il dovere di alzare la voce e pretendere certezze per Carpi e per tutta l’Area Nord". Così il consigliere comunale e regionale di Fdi Annalisa Arletti.

"Per me questa è la battaglia delle battaglie. Perché difendere il nostro ospedale significa difendere il futuro della nostra comunità, il diritto alla salute e la dignità di un intero territorio. Non è una questione di campanilismo. È una questione di giustizia, di rispetto e di responsabilità verso le persone che vivono qui. Non possiamo permettere che il nostro territorio venga lasciato indietro. Con questo spirito abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna il sindaco a fare il suo dovere: gli interessi del territorio che rappresenta. Su questo non intendiamo arretrare di un centimetro. Vedremo se i paladini della sanità pubblica lo voteranno".