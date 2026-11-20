Un momento di grande significato personale e comunitario si è svolto nella giornata di ieri a Mirandola, dove il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Tirabassi, ha conferito ufficialmente la cittadinanza italiana a Don Nondo Minga Alexandre, parroco delle comunità di Mortizzuolo e San Giacomo Roncole.

Alla cerimonia erano presenti anche alcuni parrocchiani, che hanno voluto condividere con Don Alexandre questo importante traguardo. Un riconoscimento che segna una tappa significativa nel suo percorso personale e rafforza ulteriormente il legame con Mirandola e con le comunità nelle quali svolge quotidianamente il proprio servizio pastorale.

L'Amministrazione comunale rivolge a Don Alexandre le più sincere congratulazioni e i migliori auguri per questo nuovo capitolo del suo percorso umano e di servizio alla comunità.