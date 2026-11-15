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Due donne mirandolesi insignite del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Due donne mirandolesi insignite del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

Si tratta di Emanuela Ragazzi, Vice Comandante della Polizia Locale di Mirandola, e Luigina Signoretti, già Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica di Modena e del Tribunale di Modena, insignite del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

1 minuto di lettura

La cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi si è svolta Sabato 14 Novembre, alle ore 10.30, presso il Teatro della Fondazione San Carlo di Modena, alla presenza delle autorità istituzionali. Il riconoscimento rappresenta un importante attestato di merito e un motivo di particolare orgoglio per la città di Mirandola, che vede due proprie concittadine ricevere un'onorificenza tra le più significative attribuite dalla Repubblica Italiana.

Particolare soddisfazione viene espressa dal Sindaco di Mirandola, Letizia Budri, che ha ricevuto la comunicazione ufficiale dal Prefetto di Modena. «A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità mirandolese desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Emanuela Ragazzi e Luigina Signoretti per questo prestigioso riconoscimento. È una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio: vedere due cittadine di Mirandola insignite dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana è motivo di particolare compiacimento per tutta la nostra comunità. A entrambe rivolgo i migliori auguri, con la consapevolezza che questa onorificenza rappresenta un importante riconoscimento personale e un motivo di orgoglio per Mirandola».

Nella foto, al centro Emanuela ragazzi e Luigina signoretti con, a sinistra, il prefetto Fabrizia triolo e, a destra, il sindaco di Mirandola Letizia Budri

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