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Carte di identità elettroniche manomesse: un caso a Sassuolo

Carte di identità elettroniche manomesse: un caso a Sassuolo

Sequestrato dalla Polizia Locale un documento di riconoscimento privo del Microchip interno. Il titolare è stato denunciato

1 minuto di lettura

Il fenomeno della manomissione delle carte d'identità elettroniche, al centro di una crescente attenzione a livello nazionale, registra un primo riscontro concreto anche a Sassuolo. Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale hanno proceduto al sequestro probatorio di un documento di riconoscimento risultato privo del microchip interno, deferendo all'Autorità Giudiziaria il titolare.

L'episodio è emerso nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio e di verifica documentale portata avanti dal Comando cittadino. Secondo quanto ricostruito, la componente elettronica del supporto era stata rimossa con precisione, una pratica illecita che gli inquirenti collegano spesso al tentativo di riutilizzare l'hardware su documenti contraffatti o di ottenere fraudolentemente il rilascio di un duplicato, eludendo i sistemi di sicurezza.

L'operazione conferma l'efficacia della rete di monitoraggio attivata a livello locale, che vede impegnati in stretta sinergia gli operatori della Polizia Locale e gli uffici comunali dell'Anagrafe, preposti al rilascio dei documenti. 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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