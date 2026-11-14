Piena Panaro: nuova chiusura per il ponte Navicello Vecchio

A causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito nella notte di venerdì 13 novembre, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255 verso la strada provinciale 2, per il superamento dei livelli idrometrici di sicurezza. Lo ha comunicato la Provincia di Modena in un aggiornamento alle ore 23,45. Il ponte era già stato chiuso nella serata di giovedì per poi riaprire la mattina di venerdì. Quando livelli di piena torneranno sotto i margini la circolazione sul tratto di strada provinciale n.255 interessato dal ponte, la regolare circolazione sarà ripristinata.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua