Piena Panaro: nuova chiusura per il ponte Navicello Vecchio
Sulla diramazione della SP 255. Il ponte era già stato chiuso e poi riaperto nelle precedenti 24 ore.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Policlinico svuotato, a Baggiovara maxi-progetto da 550 milioni: oggi è tutto suolo agricolo non edificabile
Sestola, caso donna soccorsa dopo un’ora e 40 minuti: il Difensore Civico chiede chiarimenti a Regione e Ausl
Modena, malessere gastrointestinale dopo il pranzo a scuola: controlli alla Primaria Rodari
Inceneritore Modena: sempre meno rifiuti di Modena, sempre più di altri, e monossido di carbonio e zolfo ai massimiArticoli Recenti
Natale a Modena, tra mercatino tirolese in piazza Grande e la pista di pattinaggio coperta al Novi Sad
Allerta meteo anche per sabato, riaprono i ponti Curtatona e Navicello vecchio
Modena, fermate degli autobus trasformate in piscine
Modena, addio a Maria Grazia Scacchetti: il cordoglio del sindaco