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Apre anche a Carpi lo sportello del tribunale: 5 servizi per evitare spostamenti

Apre anche a Carpi lo sportello del tribunale: 5 servizi per evitare spostamenti

Inaugurato lo sportello collegato direttamente al tribunale di Modena. Dalle informazioni sui procedimenti al supporto per le amministrazioni di sostegno: ecco tutte le funzioni operative del nuovo sportello di viale Cipressi

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Non solo un punto informativo, ma un vero e proprio canale operativo per dialogare con la cancelleria del Tribunale senza spostarsi da casa. Con l'inaugurazione del nuovo Ufficio di Prossimità del Tribunale di Modena a Carpi (avvenuta martedì 6 ottobre 2026), i cittadini dell'Unione delle Terre d’Argine hanno ufficialmente a disposizione uno sportello pubblico interamente dedicato a semplificare le pratiche di volontaria giurisdizione e gli istituti di protezione giuridica.
L'ufficio è stato pensato per strutturare il proprio lavoro attorno a cinque macro-funzioni operative, mirate ad azzerare la distanza fisica con il Tribunale del capoluogo.

Le 5 funzioni chiave dello sportello
I residenti di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera possono rivolgersi al personale della sede di viale Cipressi 1 (all'interno dei Servizi Demografici del Comune) per usufruire di una serie di servizi diretti.
Orientamento e informazione: Accoglienza e prima assistenza guidata sulle procedure giudiziarie della volontaria giurisdizione, con un focus specifico sulle tutele, sulle curatele e sulle amministrazioni di sostegno (ADS).
Supporto alla modulistica: Aiuto concreto nella redazione di istanze e atti, affiancando l'utente nella compilazione e nella corretta raccolta di tutti gli allegati e i documenti necessari previsti dal Tribunale.
Predisposizione e deposito telematico: Invio digitale dei ricorsi, delle pratiche e dei
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rendiconti periodici obbligatori direttamente alle cancellerie di Modena per conto del cittadino, escludendo l'obbligo di doversi recare di persona agli uffici centrali.
Stato dei procedimenti: Consultazione e rilascio di informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento delle singole procedure in cui l'utente è coinvolto.
Rilascio copie conformi: Possibilità di richiedere e ottenere la stampa o la copia degli atti e dei decreti contenuti all'interno del fascicolo elettronico di riferimento del cittadino.

Orari e modalità di accesso
Lo sportello riceve esclusivamente su appuntamento nella giornata di giovedì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.
I cittadini interessati possono prenotare il proprio colloquio tramite la piattaforma web ufficiale sul Sito del Comune di Carpi oppure telefonando direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) al numero verde 059 649257. Le attività di orientamento vedono anche la collaborazione attiva dell'Ordine degli Avvocati di Modena e dei volontari dell'associazione A.Di.Fa. (Associazione Disabili e Famigliari), pronti a supportare le famiglie nella gestione quotidiana delle tutele giuridiche.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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