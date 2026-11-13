Modena, addio a Maria Grazia Scacchetti: il cordoglio del sindaco

'Un ricordo commosso e colmo d'affetto per Maria Grazia Scacchetti la cui scomparsa mi lascia letteralmente attonito e mi addolora molto. Sono felice di esserne stato amico e non posso che ricordare quell'energia vitale che l'ha sempre contraddistinta'.

Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa a 68 anni dell'avvocato Maria Grazia Scacchetti.

'Maria Grazia è stata una donna dalla forte personalità, molto innamorata del suo lavoro di avvocata, donna di cultura e impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Un abbraccio fortissimo al marito, il caro amico Wainer Vaccari che non riesco a immaginare senza lei al suo fianco'.