Ufficiale: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo

Il Sassuolo Calcio volta pagina nella propria compagine tecnica. La società neroverde ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Roberto D’Aversa come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico prende il posto di Alberto Aquilani, sollevato dall'incarico dopo una pesante striscia di cinque sconfitte consecutive, culminata con il recente KO contro la Roma.

L'accordo con D'Aversa ha una durata fino al 30 giugno 2027. La missione affidata al nuovo mister è chiara e immediata: blindare la salvezza. La squadra si trova infatti in una situazione delicata, inchiodata al 17° posto in Serie A con soli 8 punti raccolti nelle prime 11 giornate. Ad accompagnarlo in questa avventura ci sarà il vice storico Salvatore Sullo, che si integrerà con i preparatori già sotto contratto con il club.

Il debutto ufficiale di D'Aversa sulla panchina neroverde è fissato per domenica 22 novembre, nel match casalingo contro il Genoa al Mapei Stadium. Prima, però, ci sarà spazio per le prime parole ufficiali: la conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center.