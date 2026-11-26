E' stata convocata per giovedì 3 dicembre 2026 dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena l'annuale adunanza degli iscritti per deliberare sul preventivo d'esercizio 2027.
A fronte di un numero di iscritti che a livello provinciale si attesta poco al di sotto delle 2300 unità e nonostante un tasso di morosità che preoccupa, essendo più che raddoppiato nel giro di un solo calendario, l'Ordine promette di mantenere invariate le quote di affiliazione. Dunque bel tempo si spera: il vento di burrasca che solo qualche anno fa - non senza polemiche - sospinse gli Ingegneri a trasferire la propria sede in seno al quartier generale di Unimore pare essersi ridotto a brezza leggera.
Appuntamento fra meno di sette giorni presso, questa volta ospiti di Maserati Spa.